Zdravko Marić za Net.hr: 'Ispričat ću vam crticu o čovjeku koji je zadužio tenis i sport općenito'

Zdravko Marić, predsjednik HTS-a i bivši potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, za RTL-ov portal Net.hr dao je kraći intervju u kojem se osvrnuo na lik i djelo Nikole Pilića.

Otišao je Šjor Niko...

"Da, nažalost danas je jako tužan dan za hrvatski tenis, a ja bih rekao i za hrvatski sport općenito. Otišla je jedna istinska legenda hrvatskog, ali i svjetskog tenisa. Šjor Niko, kako ste dobro rekli, gospodin Nikola Pilić nas je napustio. Moram priznati, ispričat vam jednu osobnu crticu glede čovjeka koji je zadužio hrvatski tenis. Dakle, zaista nema jednog igrača, sportskog, odnosno teniskog djelatnika s kojim sam razgovarao ne danas, na ovaj tužan dan, nego puno prije - na spomen gospodina Pilića, našeg Šjor Nike, da nije biranim riječima i u tonu punim respekta i jednom punom tonu, s puno respekta, punom divljenja prema tom čovjeku i njegovim postignućima u tenisu. Svi, do jednog, od igračica do igrača, do različitih djelatnika koji do dan danas žive i rade u hrvatskom teniskom savezu. Uistinu svi o Nikoli Piliću govore na jedan najbolji mogući način. Koliko je Šjor Niko bio predan svom poslu, koliko je u isto vrijeme bio snažni autoritet, a na kraju, u konačnici, kad gledamo rezultate koje je postigao, oni o njemu najviše i govore", govori Zdravko Marić i nastavlja u jednom dahu...

"Od igračke karijere pa do trenerskih postignuća. Nikola Pilić je bio prvi Hrvat koji je igrao u finalu Grand Slama u singl kategoriji na Roland Garrosu, a u isto vrijeme i osvojio US Open u konkurenciji parova. Imao je vrlo vrlo zavidnu igračku karijeru, a onda možda još prepoznatljiviju kao trenersku ker samo kad pobrojimo koje su to sve svjetske teniske veličine prošle kroz ruke Nikole Pilića - od Gorana Ivaniševića, Borisa Beckera, Ivana Ljubičića do najaktualnijih sigurno Novaka Đokovića u onim prvim fazama svoga igračkog života i razvoja."

Zdravko Marić navodi i sljedeće:

"Rekao bih u svojim kritičnim fazama Novak je bio pod paskom Nikole Pilića. Kao trener i izbornik Davis Cup reprezentacija je u njegovom CV-u uspješnosti je upečatljiva informacija, crtica, uspjeh, raritet. Šjor Niko je s tri različite reprezentacije osvajao Davis Cup - S Njemačkom u onoj legendarnoj postavi s Beckerom i Stichom u tri navrata čak - 1988. - 1989. i 1993. Sa reprezentacijom Srbije pod vodstvom Novaka Đokovića 2010. u ulozi savjetnika, ali i izbornika de facto, a nama ipak najupečatljiviji rezultat 2005., kad je Hrvatska prvi put u onom čuvenom nizu pobjeda koji je kulminirao pobjedom protiv Slovačke u Bratislavi, kad smo ih pobijedili po prvi put osvojili Davisov Cup. Uz nadasve lijepe riječi brojnih ljudi, tenisača i sportaša, mislim da svi ovi rezultati trebaju biti non stop ponavljani, jer su to uistinu planetarni uspjesi. Na to sve skupa, kao i na cijeli hrvatski tenisa sam iznimno zahvalan i naravno, duboko poštovane, štovanje i izrazi najdublje sućuti njegovoj obitelji. Ovo je uistinu veliki gubitak, naravno, prije svega za njegovu obitelj, ali ponavljam još jednom - za cjelokupni hrvatsk sport i hrvatski tenis", zaključio je Zdravko Marić.

