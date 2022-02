Još uvijek prvi teniski reket svijeta Novak Đoković komentirao je jučer ispad Alexandera Zvereva, 3. tenisača svijeta, na ATP turniru u Acapalcu. Đoković se trenutno nalazi na ATP turniru u Dubaiju, gdje lovi naslov koji bi ga ostavio u igri za prvu poziciju u borbi s Medvjedevim. Njegova blaga osuda, ali i razumijevanje zbog nekih svojih grijeha iz prošlosti, neki su protumačili na svoj način. Naravno da je Nole osudio ispad, ali isto tako ublažio čitavu situaciju, barem ju pokušao ublažiti. I naravno, došlo je do efekta na društvenim mrežama...

Reakcije samo pljušte...

'Svi znamo koliko Zverev cijeni Novaka'

"To se zove Novak efekt... Svi znamo koliko Zverev cijeni Novaka. Zato je prirodno da napravi ovakav 'napad' na nedužne ljude", stoji u komentaru na Twitteru, dok se u drugom ističe:

"Novak Đoković nikad se nije ovako ponašao".

Jedan je korisnik napisao:

"Zato što se Novak Đoković nije cijepio, sad je prihvatljivo ponašanje poput Zverevog? Vi antivakseri ste čisto zlo".

Đoković je, dakle, u Dubaiju prokomentirao situaciju riječima...

Izjave Novaka glede Zvereva

"Vidio sam što se dogodilo i pročitao Sašinu izjavu. Razumijem frustraciju, jer sam i ja radio neke takve stvari u prošlosti. Ponekad se svašta može dogoditi na terenu. U prošlosti sam i ja griješio, imao sam izljeve bijesa. Razumijem kroz što prolazi jedan igrač. Ali naravno da ne opravdavam takve poteze", kazao je Novak Đoković.

Mislim da to nije preoštra odluka od strane organizatora. Vjerujem da je u tim okolnostima u pravu. Naravno, jednog igrača je teško diskvalificirati. Prije godinu i pol imao sam sličnu situaciju na Grand Slamu (US Open), kada sam bio diskvalificiran jer sam slučajno pogodio linijskog suca. Shvatio sam da je to bila greška i morao sam to prihvatiti", rekao je Novak Đoković, pa dodao:

''Siguran sam da će ATP pogledati video, uzeti izjavu od suca i donijeti odluku. Nikada nisam bio za diskvalificiranje igrača, kažnjavanje i slično. Slažem se s onim što je Saša napisao kasnije u izjavi. Priznao je svoju pogrešku, da je njegov potez bio loš i da je otišao predaleko. Podržavam ga u tome".

Nije na tom stao, nego je zaključio, poput čovjeka, kako smo svi mi ljudi, imamo mane i griješimo...

"Nije on jedini koji je to učinio. Imamo mnogo primjera kada igrači reketom udaraju u sudačku stolicu. Događalo se. Bačene su boce, vrećice, mnoge stvari tamo... Mnogo loših riječi rečeno. Sašin slučaj nije jedini takav'', izjavio je Novak Đoković.