Srpski tenisač Novak Đoković danas je nakon pobjede nad Karenom Hačanovim u Dubaiju, u osmini finala turnira na kojem može nastupiti, iako nije procijepljen, komentirao skandal trećeg tenisača svijeta Alexandera Zvereva, koji je povučen s teniskog ATP turnira u Acapalcu zbog nesportskog ponašanja...

Slučaj izazvao pozornost

Cijela situacija izazvala je veliku pozornost. Zato se jedno od pitanja na Đokovićevoj press konferenciji, nakon pobjede nad Karenom Hačanovim u Dubaiju, odnosilo na to. Jer ipak, Zverev je u TOP tri na svijetu...

“Vidio sam što se dogodilo i pročitao Sašinu izjavu. Razumijem frustraciju, jer sam i ja radio neke takve stvari u prošlosti. Ponekad se svašta može dogoditi na terenu. U prošlosti sam i ja griješio, imao sam izljeve bijesa. Razumijem kroz što prolazi jedan igrač. Ali naravno da ne opravdavam takve poteze", istaknuo je Nole pa dodao:

'Odluka nije preoštra, ali svi griješimo'

"Mislim da to nije preoštra odluka od strane organizatora. Vjerujem da je u tim okolnostima u pravu. Naravno, jednog igrača je teško diskvalificirati. Prije godinu i pol imao sam sličnu situaciju na Grand Slamu (US Open), kada sam bio diskvalificiran jer sam slučajno pogodio linijskog suca. Shvatio sam da je to bila greška i morao sam to prihvatiti", rekao je Novak Đoković, pa dodao:

''Siguran sam da će ATP pogledati video, uzeti izjavu od suca i donijeti odluku. Nikada nisam bio za diskvalificiranje igrača, kažnjavanje i slično. Slažem se s onim što je Saša napisao kasnije u izjavi. Priznao je svoju pogrešku, da je njegov potez bio loš i da je otišao predaleko. Podržavam ga u tome".

Nije na tom stao, nego je zaključio, poput čovjeka, kako smo svi mi ljudi, imamo mane i griješimo...

"Nije on jedini koji je to učinio. Imamo mnogo primjera kada igrači reketom udaraju u sudačku stolicu. Događalo se. Bačene su boce, vrećice, mnoge stvari tamo... Mnogo loših riječi rečeno. Sašin slučaj nije jedini takav'', zaključio je Đoković.

Murray: 'Loše je reagirao na vrućini'

Poput Đokovića, Murray je priznao da je Zverev loše reagirao na vrućini. Ipak, trostruki glavni prvak vjeruje da je Zverev otišao predaleko u izražavanju svojih emocija...

"Bilo je opasno, nepromišljeno", rekao je Murray na svojoj press konferenciji nakon što je pao od Jannika Sinnera, 7-5, 6-2.

“Svakako ne tvrdim da sam anđeo. Ni sam nisam savršen. Međutim, kada više puta trgate teniski reket pored suca, ne možete to raditi".

Nesportsko ponašanje

Podsjetimo, Alexander Zverevpovučen je s teniskog ATP turnira u Acapalcu zbog nesportskog ponašanja. Zverev, koji igra u paru s Brazilcem Marcelom Melom, gotovo je pogodio suca kada je više puta udario sudačku stolicu svojim reketom nakon poraza 2-6, 6-4 (6-10) od Lloyda Glasspoola i Harrija Heliövaara.

Malo prije toga je, inače, sasuo paljbu po sucu. Dogodilo se to prije završetka meča.

"Pogledaj gdje je odskočila, 8-6 u tie-breaku… To je tvoja je linija. Je**** idiote", vikao je.

Alexander Zverev je u srijedu trebao igrati meč drugog kola u pojedinačnoj konkurenciji protiv sunarodnjaka Petera Gojowczyka, nakon što je u prvom kolu eliminirao Amerikanca Jensona Brooksbyja.