Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković trenutno se nalazi na turniru u Dubaiju. Danas je Nole odradio trening nakon meča, a ono što je iznenadilo novinara srpskog Kurira koji tamo boravi, Đoković je sjeo na, pazite sad vi ovo - bicikl za treniranje iliti sobni bicikl!

Pobijedio u meču od 99 minuta, pa na bicikl

Podsjetimo, Novak Đoković bez većih je poteškoća svladao je Karena Khachanova u osmini finala ATP turnira u Dubaiju s 2:0 u setovima, a potom se bacio na dodatni trening.

Mislite sad sto posto da je ovo neka zezancija, međutim dinamična vožnja bicikla nakon jakog i dugog treninga je, kako se ono popularno kaže - ubojica! Novak Đoković trenutno je u povećanom trenažno-igračkom procesu, pa nakon mečeva kad ima snage odradi i dodatni trening. Danas je sjeo na bicikl i izbacio sve do kraja iz sebe, ali i održao kondiciju i pojačao ju. Ništa Novak ne prepušta slučaju, mora biti non-stop spreman, mora nadoknaditi neigranje na nekim turnirima u 2022., zato treba trenirati više nego ostali. Ovo je svojevrsni odgovor svim koji su protiv njega, poruka kako neće odustati, iznimno je motiviran...

Da, Novak Đoković trenutno iznimno snažno trenira, kako bi bio što spremniji za ono što mu (ne)slijedi, a to je nastup na Indian Wellsu i u Miamiju, jer za ulazak u zemlju, kao i za nastup na turnirima, moraš biti procijepljen.

"Možda će se neke stvari promijeniti u narednim tjednima", rekao je Novak Đoković na pressici u Dubaiju.

'Western stream media jedva čekaju da Novak ne nastupi'

"Indian Wells i Miami bi Đoković htio igrati, ali neće moći kako stoje stvari. Western stream media jedva čekaju da Novak ne nastupi. No, što će se dogoditi s Wimbledonom i Parizom, to se još ne zna. Mislim da svi pomalo popuštaju mjere, što će se dogoditi u narednim mjesecima, to ne znamo. Đoković ima svoj stav, ima volju odlučivanja, 80% ljudi se ne mora složiti s njim, ali ono što je sigurno da će mu to štetiti na rang listi. Ali opet, koliko sam čuo, Tim Henman je kazao kako će Đoković možda igrati Wimbledon, kako postoji dobra šansa", kazao nam je danas Nikola Pilić, teniski otac Novaka Đokovića, slavni Splićanin koji je pet godina teniski uzdizao Noleta kao je bio dječak, a nakon toga s njim se popeo na krov svijeta, uzevši Davis Cup s teniskom reprezentacijom Srbije...

'Novak je zapadnom svijetu kamenčić u cipeli'

"Nadal i Federer u posljednjih 5 godina uvijek više dobivaju nego Novak. Novak Đoković je teniski broj jedan u svijetu koji dolazi iz jedne male države, on je zapadnom svijetu kamenčić u cipeli. Jednostavno, kao takav Novak bi trebao imati bolju pozornost i veće poštovanje. Nitko nije savršen. Jako bi dobro bilo da je Novak procijepljen, te da je nastupio na Australian Openu i uzeo 21. Grand Slam, a ne da mi u Times Magazinu, baš sam jučer dobio, piše kako je Rafael Nadal rekorder. Kažem si Ok, to je cijena koju Novak mora platiti i gotova stvar", dodao je šjor Niko, kako mu tepa Novak Đoković.

Past će u poretku uskoro

Zbog nenastupanja na Australian Openu i nakon njega, Nole će pasti u poretku najboljih tenisača svijeta, te više neće biti na prvom mjestu, a prijeti mu i još veća katastrofa, jer ako nije procijepljen, ne može igrati većinu turnira. Već idućeg ponedjeljka mogao bi ostati bez prve pozicije na ATP listi, čime se njemu otvara jedna, možemo to komotno tako opisati, provalija... Medvjedev se može popeti na vrh ATP liste ako osvoji turnir u Acapulcu, bez obzira na Đokovićev rezultat u Dubaiju. Međutim, Novak Đoković se ne predaje, nego je zapeo još jače.