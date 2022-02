Reakcije na neočekivani poraz Novaka Đokovića na ATP turniru u Dubaiju u četvrtfinalu, od češkog kvalifikanta Jirija Veselyja sa 6-4, 7-6 (4), odjeknuo je teniskim svijetom, reakcije samo pljušte...

Novak se nada ublažavanju mjera

Noletu sad prijeti katastrofa, ako se u međuvremenu mjere ne ublaže, pa bude imao pristup većini turnira. Ovako, njegova neprocijepljenost zatvorila mu je vrata nastupa na jakom Mastersu u Indian Wellsu i Miamiju, a ne zna se što će biti s nastupima na Roland Garrosu i Wimbledonu. No, ono što se zna da od ponedjeljka Novak Đoković neće biti broj jedan. Rus Danil Medvjedev po prvi će put zasjesti na prvo mjesto u poretku svjetskih tenisača. Čak 391 tjedan Novak Đoković je bio svjetski broj jedan i neki teniski pratitelji i mediji, uglavnom zapadni, pišu i ističu, više likuju da je ovo kraj vladavine srpskog tenisača. Sad mu slijedi nemogućnost nastupa na nekim jakim turnirima, time u nemogućnost uzimanja bodova...

Twitter gori

"To što Novak Đoković u ponedjeljak više neće biti broj jedan na svijetu, to je dijelom i zbog njegove borbe protiv cjepiva protiv Covid-19. Sada već bivši broj 1 svjetskog tenisa vratio je svoje mjesto vodećeg u veljači 2020. i nije ga napustio do tada, a da nije nužno bio ni zabrinut za gubitak broja jedan, zbog svoje dominacije, a ako zasluge idu i Daniilu Medvjedevu, pobjedniku US Opena 2021. i finalistu Australian Opena prošlog siječnja, ova promjena svjetskog broja jedan također je posljedica izostanka Novaka Đokovića na krugu. Riječ je o tome da Beograđanin odbija da se cijepi protiv Covida 19", stoji u pisanju stranih medija.

Twitter gori na ovu temu...

"Sad kad je Novak out s turnira, trebao bi dignuti ruke u zrak i pozdraviti se sa sportskom 2022. Sramota za Dubai Open što su dopustili neprocijepljenim igračima da nastupe", mišljenje je jednog korisnika na twitteru.

"Milijuni ljudi su primili cjepivo i netko onda sumnja u to. Čak 99 igrača od 100 je valjda primilo cjepivo osim Đokovića. Ta njegova glupa odluka koštat će ga karijere na kraju".

Novak Đoković je za srpski Kurir nakon poraza rekao:

"Znate, moj cilj je da nastavim dalje igrati tenis. To je krajnji cilj. zaista se tako osjećam, da budem iskren, i do god mogu igrati, dok god mi tijelo dozvoljava i u mom životu me podržavaju ljudi koji me okružuju. Ako je sve u korist mojeg igranja profesionalnog tenisa i natjecanja, nastavit ću to raditi."

Još uvijek motiviran

"Naravno da sam još uvijek motiviran i još uvijek sam ljut kada izgubim meč. Stalo mi je do toga. Stalo mi je do pobjede u svakom meču, bez obzira na godine. Zaista mi je drago što svaki put osjećam puno emocija jer to znači da zaista želim biti dio ovog sporta, dio turneje. Kao što sam rekao, nadam se da ću se vrlo brzo vratiti na teren natjecati se. Ako budem imao priliku, pokušat ću izvući maksimum", poručio je Đoković, koji ne planira uskoro uzeti cjepivo i jasno je dao do znanja da je spreman preskočiti turnire koji uvode obavezno cijepljenje.

“Gdje god imam priliku, iskoristit ću tu priliku i ići ću igrati jer to je ono što radim, to je ono što volim raditi. Imam podršku od svoje obitelji. Moj tim je i dalje uz mene”, rekao je Đoković i nastavio.

Neće igrati sve turnire

“Za mene je to važno jer očito nikome u mom okruženju nije bilo lako prolaziti kroz ovakve okolnosti i situacije kroz koje smo svi prošli", prenosi Noletove riječi Sportscri.com.

Međutim, Đoković je priznao da je svjestan da više neće moći igrati cijeli raspored u tekućoj sezoni...

“Ne namjeravam igrati cijeli raspored. To mi nije bila namjera prije ove ili prethodne sezone", rekao je.

“Pokušavao sam dati sve od sebe na Grand Slam turnirima, nekim od 1000 turnira koje imamo, i igrati za svoju zemlju. To su bili najveći motivi koje sam imao u smislu rasporeda.”

'Drago mi je što se Novak vratio na teren'

Bivši sedmerostruki Grand Slam prvak John McEnroe sretan je što se Novak Đoković vratio u akciju ovog tjedna u Dubaiju. Đokoviću nije bilo dopušteno nastupiti na Australian Openu jer su australske vlasti smatrale da bi dopuštanje Srbinu da se natječe necijepljenim poslalo pogrešnu poruku.

"Drago mi je što je Novak ponovno u igri, što se vratio na teren. Samo se nadamo da će se stvari ispraviti tako da on može učiniti svoje, a vidjet ćemo. Teško je reći što će biti s njim", rekao je John McEnroe.