Prvi tenisač svijeta, Srbin Novak Đoković nastup na svom prvom ATP turniru u ovoj godini u Dubaiju okončao je u četvrtfinalu u kojem ga je svladao češki kvalifikant Jiri Vesely sa 6-4, 7-6 (4).

Zbog toga što se odbija cijepiti protiv virusa COVID-19 Đokoviću nije bio dopušten boravak u Australiji pa je propustio sve turnire u siječnju uključujući Australian Open te se na Touru pojavio tek u Dubaiju. Nakon pobjeda protiv Talijana Lorenza Musettija i Rusa Karena Hačanova zaustavio ga je trenutačno 123. igrač svijeta Vesely.

Porazom Đokovića u četvrtfinalu Dubaija, srpski igrač će u ponedjeljak izgubiti prvo mjesto na ATP ljestvici na koje će po prvi put u karijeri zasjesti Rus Danil Medvedev.

Đoković je ranije rekao da će pri čestitati Medvedevu kada postane prvi tenisač na svijetu.

"Čestitam", rekao je Đoković kroz smijeh za srpski Kurir.

'Stalo mi je do pobjede u svakom meču'

Potom je govorio o svojim planovima u budućnosti.

"Znate, moj cilj je da nastavim dalje igrati tenis. To je krajnji cilj. zaista se tako osjećam, da budem iskren, i do god mogu igrati, dok god mi tijelo dozvoljava i u mom životu me podržavaju ljudi koji me okružuju. Ako je sve u korist mojeg igranja profesionalnog tenisa i natjecanja, nastavit ću to raditi."

"Naravno da sam još uvijek motiviran i još uvijek sam ljut kada izgubim meč. Stalo mi je do toga. Stalo mi je do pobjede u svakom meču, bez obzira na godine. Zaista mi je drago što svaki put osjećam puno emocija jer to znači da zaista želim biti dio ovog sporta, dio turneje. Kao što sam rekao, nadam se da ću se vrlo brzo vratiti na teren natjecati se. Ako budem imao priliku, pokušat ću izvući maksimum", poručio je Đoković.