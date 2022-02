Novak Đoković bez većih poteškoća svladao je Karena Khachanova u osmini finala ATP turnira u Dubaiju s 2:0 u setovima.

Očito pauza od tenisa nije naškodila Đokoviću jer je sa 6:3 i 7:6 slavio protiv Rusa, a pritom je demonstrirao vrhunski tenis.

Srpski tenisač je u prva dva kola s lakoćom slavio protiv svojih rivala koji nisu nimalo slaba imena u svijetu tenisa. Protiv Rusa je Đoković izgledao superiorno te u ni jednom trenutku nije izgledalo kao da bi mogao izgubiti.

Slijedi četvrtfinale

Đoković od 16 sati protiv Jana Veselog igra četvrtfinale ATP turnira u Dubaiju, a uoči tog susreta dao je intervju za SportKlub. Pričao je o posljedicama svojih odluka.

"Istina je istina, a moji stavovi su moji stavovi. Znam da će me ljudi kritizirati jer sam se odlučio ne cijepiti i zato što imam stav koji je nekim ljudima neshvatljiv. Poštujem svačiju odluku", počeo je srpski tenisač.

Zbog svoje odluke možda neće moći nastupati na nekim od najvećih teniskih turnira.

Svjestan je posljedica

"Iako me neki ne razumiju, nadam se da će barem imati poštovanja. Ne mislim da ugrožavam bilo koga. To je moja odluka i svjestan sam posljedica koju nosi. Nije sve u mojim rukama i ne ovisi o meni hoću li moći na Indian Wells i druge turnire."

Zatim je zaključio:

"Trenutno uživam u tenisu, zahvalan sam i ponosan na sve što sam postigao. Ovaj sport mi je dao puno toga, trudim se uzvratiti istom mjestom. To da me ljudi ne vole ili me kritiziraju, toga će uvijek biti. Mediji žive od senzacija, mnogi mediji, ne svi."