Bivša potpredsjednica Vlade Srbije brutalno napala Novaka Đokovića: 'Šta bi on?!'

Odnos srpskog političkog vrha prema Novaku Đokoviću već je dugo daleko od idiličnog, a posljednji istupi ponovno su pokazali koliko je ta linija razdvajanja duboka. Jedan od najvećih tenisača svih vremena već se ranije odlučio s obitelji preseliti u Grčku, nezadovoljan političkom klimom u Srbiji, a otvorena podrška prosvjedima dodatno ga je udaljila od vlasti.

Đokovićevi sportski uspjesi, nekoć slavljenji u državnim medijima, danas se sve rjeđe ističu, a njegove javne poruke nailaze na sve oštrije reakcije. Nakon finala Australian Opena poslao je poruku koja je snažno odjeknula u Srbiji.

'Poruka za naše ljude u Srbiji: pravda i istina uvijek pobijede. Neka istraju', poručio je Đoković.

Upravo ta rečenica bila je povod za novi val kritika iz političkih krugova. Ovoga puta oglasila se bivša potpredsjednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović, čija je reakcija izazvala burne reakcije javnosti. U istupu na društvenim mrežama Đokovića je nazvala nepismenim i neškolovanim, a pritom mu pripisala i političke ambicije, sugerirajući da cilja na mjesto predsjednika Srbije.

Takav napad izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama, gdje su brojni korisnici stali u obranu Đokovića. Podsjećali su na njegovo obrazovanje, poznavanje jezika i globalni ugled, dok su Mihajlović optuživali za zavist i frustraciju.

„Što bi dali da su na njegovom mjestu?“, „Zamislite njih kako govore o obrazovanju“ i „Ovo je čista ljubomora“ – samo su neki od komentara koji su se nizali, uz brojne pogrdne opaske na račun bivše političarke.

Zorana Mihajlović aktivnu je političku karijeru završila 2023. godine, nakon dugogodišnjeg djelovanja unutar SNS-a. Tijekom godina obnašala je niz ministarskih funkcija, kao i dužnost potpredsjednice Vlade Srbije. Ipak, njezin posljednji istup prema Đokoviću ponovno je otvorio pitanje granice između sporta, politike i osobnih obračuna.

