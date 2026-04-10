MONTE CARLO /

Sjajni hrvatski tenisač došao do novog polufinala

Sjajni hrvatski tenisač došao do novog polufinala
Foto: Waleed Zein/AFP/Profimedia

Za hrvatsko-salvadorski par to je treće uzastopno polufinale u Monte Carlu, gdje još uvijek nisu došli do meča za trofej

10.4.2026.
20:01
Hina
Waleed Zein/AFP/Profimedia
Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale Masters 1000 turnira u Monte Carlu u konkurenciji parova, pobijedivši u petak u četvrtfinalu Amerikanca Christiana Harrisona i Britanca Neala Skupskog sa 6-4, 3-6, 11-9.

Po jedan 'break' je odlučio tko će osvojiti prvi i drugi set, a u odlučujućem 'tie-breaku' su Pavić i Arevalo uglavnom bili u vodstvu. No, američko-britanski par je došao do vodstva 8-7 u završnici, ali je hrvatsko-salvadorska kombinacija osvojila sljedeća dva poena na početnom udarcu i došla do prve meč-lopte. Harrison i Skupski su uspjeli osvojiti sljedeći poen, ali su dopustili Paviću i Arevalu novu priliku, koju peti nositelji nisu propustili.

Za hrvatsko-salvadorski par to je treće uzastopno polufinale u Monte Carlu, gdje još uvijek nisu došli do meča za trofej. U trećem pokušaju da se domognu finala suparnici će im biti osmi nositelji, Argentinac Guido Andreozzi i Francuz Manuel Guinard. Protiv njih su prošle godine igrali u četvrtfinalu ATP 500 turnira u Pekingu na tvrdoj podlozi i izgubili odlučujući 'tie-break'.

Njihov subotnji dvoboj u Monte Carlu trebao bi započeti u 11 sati na središnjem stadionu.

Mate PavićAtp Monte Carlo
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
