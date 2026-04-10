FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIVLJE PČELE /

Zabranjena ljubav više nije tajna: Manuela i Vice uhvaćeni u poljupcu! A kad pogledate tko ih je vidio...

×
Foto: RTL

U atmosferi punoj napetosti, gdje se svaki korak pažljivo promatra, Manuela i Vice, čije namjere još uvijek nisu posve jasne, prepustili su se trenutku strasti

10.4.2026.
21:28
Hot.hr
RTL
VOYO logo
VOYO logo

Njihov tajni poljubac, skriven od većine znatiželjnih pogleda, dogodio se u uvjerenju da ih nitko ne vidi. Bila je to potvrda dublje povezanosti, no ono što je trebalo ostati njihova tajna, postalo je opasno saznanje u rukama treće osobe.

S obzirom na to da ih prati glas prevaranata, razotkrivanje njihove bliskosti moglo bi pokrenuti lavinu pitanja i ugroziti sve što su dosad postigli u seriji 'Divlje pčele'.

Foto: RTL

Milan Čavka kao ključni svjedok

Sudbina je htjela da baš Milan Čavka bude taj koji će prisustvovati tom prizoru. Iz snimke razgovora jasno je da je ostao zatečen viđenim, a njegova šokirana reakcija, uhvaćena u fragmentima poput "Jesi vidio ti to šta?", svjedoči o iznenađenju koje ga je obuzelo.

Činjenica da je upravo on, čovjek čija je uloga u lokalnoj zajednici sve samo ne zanemariva, vidio poljubac, daje cijelom događaju posebnu težinu.

Milan sada u rukama drži informaciju koja može poslužiti kao moćno oružje. Njegovi sljedeći koraci odredit će ne samo sudbinu Manuele i Vice, već bi mogli utjecati i na krhku ravnotežu odnosa u cijelom mjestu.

Foto: RTL

Pitanje koje ostaje visjeti u zraku jest hoće li Milan iskoristiti ovo saznanje za vlastitu korist ili će se odlučiti na neki drugi, nepredvidljiv potez.

Događaji koji slijede zasigurno će biti obilježeni ovim otkrićem. Tajni poljubac prestao je biti tajna za barem jednu ključnu osobu, a napetost u mjestu raste. Dok Manuela i Vice nastavljaju sa svojim planovima nesvjesni da su promatrani, Milan Čavka vaga svoje opcije, a mještani ni ne slute kakva se drama sprema iza kulisa.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Divlje Pčele
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
