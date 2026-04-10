Ako je za vjerovati superračunalu Hrvatska će dogodine imati nešto što nije nikada imala

Iako se često govori kako je SuperSport Hrvatska nogometna liga u padu i na nikad nižoj razini, superračunalo predviđa da bi ona sljedeće godine mogla ostvariti povijesni uspjeh.

Naime, poznati profil na društvenoj mreži X, Football Meets Data, objavio je svoje predviđanje podskupina grupnih faza u ždrijebu za europska natjecanja u sljedećoj sezoni. Pa će tako, prema predviđanjima tog portala, Dinamo izboriti Ligu prvaka, gdje bi se trebao naći u četvrtom "potu", ali još je zanimljivija i situacija u Konferencijskoj ligi.

🚨 2026/27 Champions League - Projected Pots.



📈 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers are predicted to enter the Champions League directly as the UCL titleholder replacement.



Ondje bi se, prema Football Meets Data, trebala naći Rijeka, koja je ove godine stigla do osmine finala Konferencijske lige, ali i Hajduk. Ako se to predviđanje superračunala koje koristi Football Meets Data uistinu desi, Hajduk bi se kvalificirao u Europu po prvi puta nakon 16 godina. No, još bitnije od toga, Hrvatska bi imala čak četiri predstavnika u grupnoj fazi europskih natjecanja po prvi puta u povijesti.

🚨 2026/27 Conference League - Projected Pots.



🆕 🇩🇰 FC Copenhagen in Pot 1

🆕 🇳🇱 Ajax in Pot 1

🆕 🇪🇸 Getafe in Pot 3

🆕 🇭🇷 Hajduk Split in Pot 5

🆕 🇩🇰 Nordsjælland in Pot 5



