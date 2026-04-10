BILO BI SJAJNO

Ako je za vjerovati superračunalu Hrvatska će dogodine imati nešto što nije nikada imala

Foto: Harold CUNNINGHAM/AFP/Profimedia

Ako se to predviđanje superračunala koje koristi Football Meets Data uistinu desi, Hajduk bi se kvalificirao u Europu po prvi puta nakon 16 godina

10.4.2026.
21:06
Sportski.net
Iako se često govori kako je SuperSport Hrvatska nogometna liga u padu i na nikad nižoj razini, superračunalo predviđa da bi ona sljedeće godine mogla ostvariti povijesni uspjeh.

Naime, poznati profil na društvenoj mreži X, Football Meets Data, objavio je svoje predviđanje podskupina grupnih faza u ždrijebu za europska natjecanja u sljedećoj sezoni. Pa će tako, prema predviđanjima tog portala, Dinamo izboriti Ligu prvaka, gdje bi se trebao naći u četvrtom "potu", ali još je zanimljivija i situacija u Konferencijskoj ligi.

Ondje bi se, prema Football Meets Data, trebala naći Rijeka, koja je ove godine stigla do osmine finala Konferencijske lige, ali i Hajduk. Ako se to predviđanje superračunala koje koristi Football Meets Data uistinu desi, Hajduk bi se kvalificirao u Europu po prvi puta nakon 16 godina. No, još bitnije od toga, Hrvatska bi imala čak četiri predstavnika u grupnoj fazi europskih natjecanja po prvi puta u povijesti.

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia: 'Obožavam kad moji igrači izlaze na teren s apetitom'

HnlDinamoHajdukNk RijekaKonferencijska LigaLiga Prvaka
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
