DRAMA SE NASTAVLJA /

Vodeći Rudeš remizirao protiv davljenika i dao dodatnu zanimljivost Prvoj NL

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ako Sesvete u subotu pobijede na gostovanju kod Hrvaca preuzimaju prvo mjesto

10.4.2026.
19:38
Sportski.net
Što je kraj sezone bliži, to je Prva NL zanimljivija. Vodeći Rudeš je u prvoj utakmici 26. kola, odigranoj u petak, remizirao s Opatijom rezultatom 1:1 i tako otvorio priliku Sesvetama za skok na prvo mjesto.

To je samo nastavak drame u drugom rangu hrvatskog nogometa, u kojem se u ovom trenutku čak četiri kluba aktivno bore za jedino mjesto koje vodi u SuperSport HNL. Trenutno je prvi Rudeš s 49 bodova u 26 utakmica, dok su druge Sesvete s 47 bodova u 25 utakmica. No, tu su i Cibalia i Dugopolje koji imaju 41 bod u 25 utakmica.

Dakle, ako Sesvete u subotu pobijede na gostovanju kod Hrvaca, preuzimaju prvo mjesto.

Zanimljivo i napeto bilo je i prošle dvije sezone. U prošloj sezoni putnik za SHNL odlučen je u zadnjem kolu susretom Vukovara i Opatije, a sezonu prije Šibenik je pobjedom u Osijeku skočio iznad Zrinskog iz Jurjevca i ušao u SHNL. Isto bi se moglo dogoditi i ove godine jer u zadnjem kolu igraju Rudeš i Sesvete.

      Standings provided by Sofascore

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
