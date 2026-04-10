Vodeći Rudeš remizirao protiv davljenika i dao dodatnu zanimljivost Prvoj NL
Ako Sesvete u subotu pobijede na gostovanju kod Hrvaca preuzimaju prvo mjesto
Što je kraj sezone bliži, to je Prva NL zanimljivija. Vodeći Rudeš je u prvoj utakmici 26. kola, odigranoj u petak, remizirao s Opatijom rezultatom 1:1 i tako otvorio priliku Sesvetama za skok na prvo mjesto.
To je samo nastavak drame u drugom rangu hrvatskog nogometa, u kojem se u ovom trenutku čak četiri kluba aktivno bore za jedino mjesto koje vodi u SuperSport HNL. Trenutno je prvi Rudeš s 49 bodova u 26 utakmica, dok su druge Sesvete s 47 bodova u 25 utakmica. No, tu su i Cibalia i Dugopolje koji imaju 41 bod u 25 utakmica.
Dakle, ako Sesvete u subotu pobijede na gostovanju kod Hrvaca, preuzimaju prvo mjesto.
Zanimljivo i napeto bilo je i prošle dvije sezone. U prošloj sezoni putnik za SHNL odlučen je u zadnjem kolu susretom Vukovara i Opatije, a sezonu prije Šibenik je pobjedom u Osijeku skočio iznad Zrinskog iz Jurjevca i ušao u SHNL. Isto bi se moglo dogoditi i ove godine jer u zadnjem kolu igraju Rudeš i Sesvete.
Standings provided by Sofascore
