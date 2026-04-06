Najbolji hrvatski tenisač skočio za dva mjesta: Pogledajte koji je sada

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je na novoj ATP listi i sada je 49., ali i jedini Hrvat među prvih stotinu igrača.

Dino Prižmić se podigao za jedno mjesto na 105. poziciju, a Borna Gojo za dva mjesta na 136.

Najnovija ATP teniska ljestvica doživjela je samo minimalne promjene. Amerikanci Ben Shelton i Taylor Fritz zamijenili su osmo i deveto mjesto među prvih deset. Španjolac Carlos Alcaraz i Talijan Jannik Siner održavaju uvjerljivo vodstvo, s ukupno više bodova od svojih progonitelja na sljedećih pet mjesta.

Iza Alcaraza i Sinnera slijede Nijemac Alexander Zverev, Srbin Novak Đoković, Talijan Lorenzo Musetti, Australac Alex de Minaur i Kanađanin Felix Auger-Aliassime, Shelton, Fritz i Rus Daniil Medvedev.

Amerikanac Tommy Paul, koji je sinoć slavio u Houstonu, pobjedom je dobio tri mjesta i sada je 19. Pobjednik Bukurešta, Argentinac Mariano Navone, dobio je 18 mjesta i 42. je, a Španjolac Rafael Jodar, nakon pobjede u Marakešu, napredovao je 32 mjesta i sada je 57.

* ATP ljestvica (6. travnja):

1. (1) Carlos Alcaraz (Španjolska) 13.590

2. (2) Jannik Sinner (Italija) 12.400

3. (3) Alexander Zverev (Njemačka) 5.205

4. (4) Novak Đoković (Srbija) 4.720

5. (5) Lorenzo Musetti (Italija) 4.265

6. (6) Alex de Minaur (Austrija) 4.095

7. (7) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 4.000

8. (9) Ben Shelton (SAD) 3.900

9. (8) Taylor Fritz (SAD) 3.870

10. (10) Daniil Medvedev (Rusija) 3.610

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte sve golove grandiozne pobjede Dinama: Svi su se hvatali za glavu nakon topa Stojkovića