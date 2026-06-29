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nakon raducanu /

Britanski tenisač otkazao Wimbledon u posljednji trenutak: 'Shrvan sam...'

Britanski tenisač otkazao Wimbledon u posljednji trenutak: 'Shrvan sam...'
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Foto: Steven Paston, PA Images/Alamy/Profimedia

Draper je prošlu sezonu skratio zbog ozljede kosti u ruci, a ove je godine imao problema s koljenom.

29.6.2026.
17:12
Hina
Steven Paston, PA Images/Alamy/Profimedia
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 Britanski tenisač Jack Draper u ponedjeljak je odustao od nastupa u Wimbledonu, navodeći kao razlog ozljedu ruke.

Tako je domaćin trećeg Grand Slam turnira sezone u manje od 24 sata ostao bez dvoje istaknutih predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji, jer je u nedjelju kasno navečer od nastupa u All England Clubu morala odustati i najbolje rangirana britanska tenisačica Emma Raducanu.

"Shrvan sam što moram podijeliti da sam se morao povući iz meča prvog kola zbog ponovne ozljede ruke", izjavio je nekadašnji četvrti tenisač svijeta i štićenik Andyja Murrayja.

"Bilo je puno bolnih trenutaka u posljednjih 12 mjeseci, ali ovaj je definitivno najgori, jer nema veće časti za britanskog igrača od igranja na Wimbledonu."

Draper je prošlu sezonu skratio zbog ozljede kosti u ruci, a ove je godine imao problema s koljenom. U utorak je trebao igrati protiv sedmog tenisača svijeta, Amerikanca Taylora Fritza, ali će umjesto njega u tom meču zaigrati sretni gubitnik iz kvalifikacija, Srbin Dušan Lajović.

Jack DraperWimbeldonOzlijeda
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