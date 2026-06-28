FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
veliki problem /

Drama uoči Wimbledona: Raducanu se mučila s ozljedom, sada čeka hrvatsku tenisačicu

Drama uoči Wimbledona: Raducanu se mučila s ozljedom, sada čeka hrvatsku tenisačicu
×
Foto: James Marsh/Shutterstock Editorial/Profimedia

Pred 23-godišnjom Britankom, koja se bori s ozljedom noge, je utrka s vremenom.

28.6.2026.
20:08
Hina
James Marsh/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Britanska tenisačica Emma Raducanu izjavila je da će igrati u Wimbledonu, gdje ju u ponedjeljak u prvom kolu čeka okršaj s hrvatskom reprezentativkom Antonijom Ružić.

Bivša pobjednica US Opena odluku o nastupu je donijela nakon kratkog treninga održanog u nedjelju, priopćila je britanska medijska kuća BBC.

Pred 23-godišnjom Britankom, koja se bori s ozljedom noge, je utrka s vremenom. Dvoboj Raducanu i Ružić na rasporedu je kao prvi na terenu 1, a planirani početak je u 14.00 sati po srednjoeuropskom vremenu, odnosno u 13.00 sati prema lokalnom vremenu.

"S mojom ekipom ću učiniti sve što se može, kad su u pitanju tretmani", izjavila je Raducanu ne želeći procijeniti u postotcima izglede za nastup. 

"Trenutačni plan je da ću igrati."

Bojazan za njezino fizičko stanje pojavila se tijekom proteklog tjedna, kad je u srijedu viđena da nosi zaštinu "čizmu", a u četvrtak i petak nije trenirala. U subotu je odradila lagani trening s povezom na desnoj potkoljenici. U nedjelju je skratila trening s Ruskinjom Anom Kalinskajom.

U nedjelju je na konferenciji za medije izjavila da se s tim problemom nosi već mjesec dana.

"Moja ekipa i ja se trudimo to držati pod kontrolom koliko god je moguće, koristeći sve što nam je na raspolaganju. U Queen's Clubu sam imala naporan program. Pet mečeva nakon što se nisam natjecala neko vrijeme, to je jednostavno bilo previše", rekla je Raducanu koja je u Wimbledonu dvaput došla do osmine finala, 2021. i 2024.

Antonia Ružić će imati debi na travi All England Cluba, a bit će joj to četvrti uzastopni nastup u glavnom ždrijebu na Grand Slam turnirima na kojima je debitirala prošle godine na US Openu te prvu pobjedu ostvarila na ovogodišnjem Roland Garrosu.

Nakon Ružić i Raducanu će na teren 1 izaći i Marin Čilić čiji je suparnik u prvom kolu Rus Danjil Medvjedev.

U ponedjeljak će wimbledonski debi imati Dino Prižmić, koji za suparnika ima Australca Adama Waltona, a njihov je meč na rasporedu kao treći od podneva po srednjoeuropskom vremenu na terenu 10.

U utorak je na rasporedu dvoboj Donne Vekić i Amerikanke Ashlyn Krueger, dok još nema informacija o tome kad će na teren Petra Marčinko protiv Amerikanke Sofije Kenin. 

Emma RaducanuAntonia RužićWimbeldon
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike