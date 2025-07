Drama u Wimbledonu, incident zasjenio senzaciju! Kišobranima skrivali šokantne situacije

Američka tenisačica Amanda Anisimova, 13. nositeljica Wimbledon, kreirala je senzaciju i pobijedila u četvrtak najbolju na svijetu Arinu Sabaljenku sa 6-4, 4-6, 6-4, te se plasirala u finale travnatog Grand Slam turnira u Londonu. Po prvi puta u karijeri Anisimova će igrati u finalu nekog Grand Slam turnira, dok će Bjeloruskinja Sabaljenka i dalje morati čekati na ulazak u finale Wimbledona.

Novi je ovo udarac za Sabaljenku na Grand Slam turnirima ove godine. Na Australian Openu je izgubila finale od Madison Keys, u Roland Garrosu finale od Coco Gauff, dok se u Wimbledonu od svega oprostila u polufinalu. No, polufinalni meč ženskog dijela Wimbledona obilježila je drama na tribinama. I to dva puta. Naime, dvoje gledatelja u različitim trenucima polufinala palo je u nesvjest. Arina Sabaljenka napravila je potez pobjednika, dvostruki. Dala je svoju bocu s vodom gledateljima koji su se srušili i to dva puta, mareći za one koji su u Wimbledonu upravo zbog ljudi poput nje, zbog tenisača i tenisačica, javlja britanski Independent.

"U jednom trenutku svi su počeli gledati na tribinu nasuprot suca na Središnjem terenu, gdje se osiguranje probilo među gledateljima kako bi provjerilo jednog koji je pao u nesvjest. Bio je na podu između redova sjedalica. Zatim je postavljen kišobran kako se situacija ne bi vidjela i kako bi se unesrećeni gledatelj zaštitio od sunca, a Sabaljenka, svjetski broj 1, prišla je s bocom vode, nudeći unesrećenom. Drugi član publike uzeo je bocu i proslijedio ju dalje", stoji u tekstu Independenta.

Igra je bila pauzirana oko sedam minuta, dok su Bjeloruskinja Sabaljenka i Amerikanka Anisimova zauzimale svoja mjesta uz teren. Uslijedio je pljesak kada je gledatelj ustao, a kišobran ih je štitio, što od jakog popodnevnog sunca, a što zato jer se takve situacije pokušavaju skriti od znatiželjnih pogleda. U situacijama poput ovih, kad se unesrećenom pruža pomoć, osiguranje situaciju skriva kišobranom ili više njih. Temperatura je u Wimbledonu za vrijeme meča, u tim trenucima, bila 29 stupnjeva celzijusa kada se incident dogodio, a čak i prije toga, mnogi navijači - posebno u donjem dijelu - mogli su se vidjeti kako se hlade lepezom i nose kape.

Kada se meč nastavio, Sabaljenka je osvojila svoj servis i izjednačila prvi set na 3-3, ali kada je Anisimova povela na 5-4, došlo je do dulje pauze nego inače između gemova zbog toga što se i drugi gledatelj onesvijestio.

Postavljena su tada bila tri kišobrana, osiguranje je ponovno izašlo na mjesto događaja, a Sabaljenka je još jednom prešla na drugu stranu terena kako bi donijela bocu s vodom. I drugom gledatelju kojem je pozlilo se pomoglo. Bravo za Sabaljenku i sve koji su sudjelovali u ove dvije intervencije.

Više u galeriji koja slijedi.