FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRAVO /

Poznata hrvatska tenisačica na korak do glavnog u Linzu

Poznata hrvatska tenisačica na korak do glavnog u Linzu
×
Foto: MATTHEW STOCKMAN/Getty images/Profimedia

Sljedeća suparnica naše ponajbolje tenisačice bit će pobjednica dvoboja između Andorke Jimenez Kasintseve i Bjeloruskinje Šimanovič

5.4.2026.
16:00
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA - 115.) na korak je do plasmana u glavni ždrijeb WTA 500 turnira u Linz.

Do tog je uspjeha došla nakon što je u nedjeljnom dvoboju prvog kola kvalifikacija pobijedila Francuskinju Carole Monnet (WTA - 171.) sa 6-2, 6-4.

Sljedeća suparnica naše ponajbolje tenisačice bit će pobjednica dvoboja između andorske tenisačice Victorije Jimenez Kasintseve (WTA - 107.) i Bjeloruskinje Irine Šimanovič (WTA - 166).

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike