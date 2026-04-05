Poznata hrvatska tenisačica na korak do glavnog u Linzu

Hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA - 115.) na korak je do plasmana u glavni ždrijeb WTA 500 turnira u Linz.

Do tog je uspjeha došla nakon što je u nedjeljnom dvoboju prvog kola kvalifikacija pobijedila Francuskinju Carole Monnet (WTA - 171.) sa 6-2, 6-4.

Sljedeća suparnica naše ponajbolje tenisačice bit će pobjednica dvoboja između andorske tenisačice Victorije Jimenez Kasintseve (WTA - 107.) i Bjeloruskinje Irine Šimanovič (WTA - 166).

