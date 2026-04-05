Pokazao srednji prst, pa požalio: Pogledajte tko je izašao iz drugog vozila

Da promet ponekad zna biti frustrirajući jedan je vozač saznao na "teži način". Naime, na internetu kruži video preprike između vozača (Bryana Beltrana) i legende UFC-a Jona Jonesa.

Beltran je na Instagramu objavio snimku uz koju je iznio i svoju stranu priče. "Vozio sam se Central Avenueom blizu Eubanka kad me kamionet skoro tri puta udario. Iako sam mu potrubio nakon prvog puta, zamalo me udario još dvaput. Tada sam mu pokazao srednji prst, nakon čega se zaustavio nasred ceste, krenuo u rikverc i ušao na isto parkiralište".

Na snimci se vidi kako Jones ležerno izlazi iz vozila kako bi se suočio s Beltranom. Prišao mu je i rekao: “Moraš se smiriti, brate. Moraš se opustiti.” Jones je potom pokazao srednji prst Beltranu prije nego što se mirno udaljio.

Jones (38) se umirovio u lipnju 2025. nakon što je obranio naslov prvaka teške kategorije protiv bivšeg dvostrukog prvaka Stipe Miočića. Pokušao je izboriti mjesto na UFC Freedom 250 priredbi u Bijeloj kući 14. lipnja, ali mu to nije omogućeno, piše MMA weekly.

