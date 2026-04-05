FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GLAVOM I BRADOM /

Pokazao srednji prst, pa požalio: Pogledajte tko je izašao iz drugog vozila

Pokazao srednji prst, pa požalio: Pogledajte tko je izašao iz drugog vozila
×
Foto: Ilustracija: ICP, incamerastock/Alamy/Profimedia

Na snimci se vidi kako legenda UFC-a ležerno izlazi iz vozila kako bi se suočio s vozačem kojemu prilazi i govori: 'Moraš se smiriti, brate'

5.4.2026.
15:44
Sportski.net
Ilustracija: ICP, incamerastock/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Da promet ponekad zna biti frustrirajući jedan je vozač saznao na "teži način". Naime, na internetu kruži video preprike između vozača (Bryana Beltrana) i legende UFC-a Jona Jonesa.

Beltran je na Instagramu objavio snimku uz koju je iznio i svoju stranu priče. "Vozio sam se Central Avenueom blizu Eubanka kad me kamionet skoro tri puta udario. Iako sam mu potrubio nakon prvog puta, zamalo me udario još dvaput. Tada sam mu pokazao srednji prst, nakon čega se zaustavio nasred ceste, krenuo u rikverc i ušao na isto parkiralište".

Na snimci se vidi kako Jones ležerno izlazi iz vozila kako bi se suočio s Beltranom. Prišao mu je i rekao: “Moraš se smiriti, brate. Moraš se opustiti.” Jones je potom pokazao srednji prst Beltranu prije nego što se mirno udaljio.

Jones (38) se umirovio u lipnju 2025. nakon što je obranio naslov prvaka teške kategorije protiv bivšeg dvostrukog prvaka Stipe Miočića. Pokušao je izboriti mjesto na UFC Freedom 250 priredbi u Bijeloj kući 14. lipnja, ali mu to nije omogućeno, piše MMA weekly.

UfcJon Jones
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
