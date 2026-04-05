Sportski direktor koji je osvojio Sloveniju s igračima iz hrvatskih niželigaša napušta Olimpiju

Hrvatski stručnjak koji je dao veliki doprinos uspjehu ljubljanske Olimpije, Goran Boromisa, napušta slovenski klub.

Tridesetosmogodišnji Zagrepčanin, koji je u Olimpiju stigao 2022., ranije je radio u Dinamu, a boravak u slovenskom klubu obilježila su mu dva naslova prvaka i brojni veliki transferi, većina kojih je ostvarena s igračima iz nižeg ranga hrvatskog nogometa.

"Svim zeleno-bijelim navijačima želim poručiti da do planiranog produljenja ugovora s našim sportskim direktorom Goranom Boromisom nije došlo, unatoč ranijim najavama.

Gospodinu Boromisi ponuđen je najbolji ugovor koji je ikada dobio neki sportski direktor NK Olimpije Ljubljana. Ponuda se temeljila i na priznanju za ostvarene rezultate u posljednjim godinama. Unatoč tome, gospodin Boromisa tu ponudu, na moje iznenađenje, nije prihvatio.

U našem osobnom razgovoru povjerio mi je svoju veliku želju da ubuduće više vremena posveti obitelji. Iz tih razloga najprije me zamolio za vrijeme za razmišljanje, a ubrzo potom i za razrješenje s dužnosti, pritom se zahvalivši na ukazanom povjerenju i korektnoj suradnji kroz godine.

Naš zajednički put u NK Olimpiji Ljubljana bio je obilježen usponima i padovima, pobjedama i porazima te dobrim i lošim odlukama. To je bilo razdoblje brojnih izazova koji su zahtijevali stalno traženje rješenja. U tom se vremenu razvilo i prijateljstvo, no ponekad dođe trenutak kada treba prijatelju dopustiti da ode, kada shvatiš da ciljevi i prilike više ne vode u istom smjeru kao vizija uspjeha. Zbog novonastalih okolnosti tekuća kadrovska pitanja preuzet će novi sportski direktor.

Dragi Gorane, želim ti sve najbolje na tvom daljnjem životnom putu. Vrata kluba uvijek će ti ostati otvorena.

Adam Delius, predsjednik NK Olimpija Ljubljana," piše na službenim stranicama Olimpije.

