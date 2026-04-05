Odveli Bosnu na Svjetsko prvenstvo, pa se u klub vratili ozljeđeni

Kvalifikaciju Bosne i Hercegovine za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi naizgled je "platio“ Schalke.

Naime, taj njemački klub objavio je kako se s doigravanja, osim Edina Džeke, ozlijeđen vratio i stoper Nikola Katić. Stoper bosanskohercegovačke reprezentacije ozlijedio je koljeno te će izbivati s terena nekoliko tjedana, što u praksi znači da ga neće biti do kraja sezone.

Edin Džeko pak je ozlijedio rame, a procjenjuje se da bi se mogao vratiti i pomoći Schalkeu u borbi za Bundesligu, no ni to još nije sigurno.

Izostanak oba bosanskohercegovačka reprezentativca veliki je udarac za sedmerostrukog prvaka Njemačke, budući da se Schalke trenutno nalazi u oštroj borbi s Elversbergom, Paderbornom, Darmstadtom i Hannoverom za ulazak u najviši rang njemačkog nogometa.

ℹ️ Nikola Katic has been ruled out for several weeks due to a knee injury and is unlikely to feature again this season. Edin Džeko is also sidelined due to a shoulder injury suffered against Italy. How quickly he recovers will determine when he returns to action this term.#S04 pic.twitter.com/GUIkadrM2E — FC Schalke 04 (@s04_en) April 5, 2026