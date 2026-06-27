Đoković napustio intervju nakon nezgodnog pitanja o reprezentaciji Srbije

Uoči Wimbledona, Novak Đoković i Jannik Sinner odradili su zajednički trening na Terenu broj 1, a nakon njega sudjelovali su u kratkom, opuštenom razgovoru o pripremama i očekivanjima od turnira.

Sve je teklo u ležernom tonu sve dok nije postavljeno pitanje o Svjetskom prvenstvu i činjenici da se Srbija i Italija nisu kvalificirale. Đoković je na to reagirao uz osmijeh i s dozom ironije, kratko poručivši: „Bilo je lijepo razgovarati, sretno ostalim reprezentacijama“, nakon čega je skinuo mikrofon i napustio intervju. Sve pogledajte u videu na 4:27

Njegova reakcija izazvala je smijeh u studiju, a Sinner je kroz šalu dodao da mu je Đoković „olakšao posao“, jer se o Italiji ionako često govori u tom kontekstu.

Kasnije je Đoković priznao da prati Svjetsko prvenstvo, ali bez posebne strasti, s obzirom na to da Srbija nije među sudionicima.