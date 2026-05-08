FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FENOMENALNO /

Prižmić pobjedom protiv Đokovića ispisao povijest

Prižmić pobjedom protiv Đokovića ispisao povijest
×
Foto: Filippo MONTEFORTE/AFP/Profimedia

Bila je to najveća pobjeda Prižmića u karijeri, koja je stigla samo dva tjedna nakon što je pobijedio šestog tenisača svijeta, Amerikanca Bena Sheltona

8.5.2026.
21:00
Sportski.net
Filippo MONTEFORTE/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Dvadesetogodišnji Splićanin Dino Prižmić stigao je do senzacionalne (2:6, 6:2, 6:4) pobjede nad Novakom Đokovićem.

Bila je to najveća pobjeda Prižmića u karijeri, koja je stigla samo dva tjedna nakon što je pobijedio šestog tenisača svijeta, Amerikanca Bena Sheltona. A koliko je veliku stvar Prižmić učinio govori i objava TNT Sportsa.

Naime, taj popularni račun na X-u navodi kako je Prižmić najniže rangirani tenisač koji je uspio “okrenuti” protiv Đokovića nakon što je izgubio prvi set, čime je uspjeh Prižmića još nevjerojatniji.

U sljedećem kolu Prižmić će igrati protiv boljeg iz susreta Uga Humberta i Vita Koprive.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Gvardiol se vratio treninzima: Uskoro bi mogao zaigrati za City?

Novak đokovićMasters 1000Atp RimDino Prižmić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike