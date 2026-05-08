Prižmić pobjedom protiv Đokovića ispisao povijest

Dvadesetogodišnji Splićanin Dino Prižmić stigao je do senzacionalne (2:6, 6:2, 6:4) pobjede nad Novakom Đokovićem.

Bila je to najveća pobjeda Prižmića u karijeri, koja je stigla samo dva tjedna nakon što je pobijedio šestog tenisača svijeta, Amerikanca Bena Sheltona. A koliko je veliku stvar Prižmić učinio govori i objava TNT Sportsa.

Naime, taj popularni račun na X-u navodi kako je Prižmić najniže rangirani tenisač koji je uspio “okrenuti” protiv Đokovića nakon što je izgubio prvi set, čime je uspjeh Prižmića još nevjerojatniji.

U sljedećem kolu Prižmić će igrati protiv boljeg iz susreta Uga Humberta i Vita Koprive.

Nothing but respect between Novak Djokovic and Dino Prizmic ❤️



The 20 year-old is now the lowest-ranked player ever to claim a comeback win over Novak Djokovic at an ATP Masters 1000 event 🤯 pic.twitter.com/IHZTU53Igk — TNT Sports (@tntsports) May 8, 2026

