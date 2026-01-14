FREEMAIL
AUSTRALIAN OPEN /

Idemo! Dino Prižmić lako dobio Brazilca i došao na korak do velikog uspjeha

Idemo! Dino Prižmić lako dobio Brazilca i došao na korak do velikog uspjeha
Foto: Profimedia

U posljednjem kolu kvalifikacija Prižmić će igrati protiv Britanca Arthura Feryja ​

14.1.2026.
11:33
Hina
Profimedia
Hrvatski tenisač Dino Prižmić (ATP-127) u srijedu je u drugom kolu kvalifikacija Grand Slam turnira Australian Opena svladao Brazilca Gustava Heidea (ATP-238) sa 7-5, 6-2 nakon sat i 54 minute borbe. 

Prižmić je loše krenuo, izgubio je servis već u prvom gemu. No, u četvrtom gemu uspio se je vratiti iz rezultatskog minusa, oduzevši servis Brazilcu. Prižmić je u sedmom gemu spasio tri break lopte, a isto je učinio Heide u sljedećem gemu. Prvi set je odlučen u 12 gemu nakon što je Prižmić iskoristio drugu priliku za break. 

U drugom setu Splićanin je rano došao do breaka i vodstva 3-0. Kod vodstva 4-2 Prižmić je spasio dvije break lopte, a potom je još jednom oduzeo servis svom protivniku i time je zaključio meč u svoju korist. 

U posljednjem kolu kvalifikacija Prižmić će igrati protiv Britanca Arthura Feryja (ATP-185), a bit će to njihov prvi međusobni dvoboj.  

Dino Prižmić
