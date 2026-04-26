Prižmić stao nadomak senzacije u Madridu, ali ostvario rezultat karijere

Hrvatski tenisač Dino Prižmić poražen je četvrtom kolu ATP Masters 1000 turnira u Madridu od Argentinca Martina Etcheverrya 6-2, 4-6, 3-6.

Prižmić (ATP-87.) je nakon 130 minuta igre izgubuio dvoboj za osminu finala od 29. tenisača svijeta.

Fantastični Splićanin je lako dobio prvi set, no drugi set je počeo gubitkom servisa odmah u prvom gemu, što je bilo dovoljno Argentincu da izjednači nakon tek pete set-lopte. I treći set je Prižmić započeo gubitkom servisa, a Argentinac je poveo s 5-1 i iskoristio treću meč-loptu za prolaz.

Dino je imao tri as-servisa, ali i dvije dvostruke pogreške, te 67 posto poena na svom prvom servisu. Bio je ovo njihov prvi međusobni sraz, a Prižmić je iz kvalifikacija uspio po prvi puta proći drugo kolo na ATP 1000 turniru i postigao je uspjeh karijere, svladavši u 2. kolu šestog tenisača svijeta, Amerikanca Bena Sheltona.

U ponedjeljak će imati i renking karijere – 77. poziciju na ATP listi, a sljedeći nastup vjerojatno će imati u kvalifikacijama ATP Masters 1000 turnira u Rimu.

