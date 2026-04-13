FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
bravo!

Hrvatski 20-godišnjak napravio iskorak karijere, ATP ljestvica dobila novog lidera
×
Foto: Profimedia

13.4.2026.
10:26
Hina
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Mladi hrvatski tenisač, 20-godišnji Dino Prižmić ovoga se tjedna po prvi put u karijeri nalazi među 100 najboljih igrača na ATP ljestvici, prošlotjedni prolazak do finala "challengera" u Monzi donio mu je skok od 19 mjesta pa je sada 87.

Plasman je popravio i najbolji hrvatski igrač Marin Čilić koji je ulaskom u 2. kolu "masters 1000" turnira u Monte Carlu skočio za tri mjesta i ovog je tjedna 48.

Nakon 66 tjedana "vladavine" Španjolca Carlosa Alcaraza na vrh se vratio Talijan Jannik Sinner. Sinner je u nedjelju u finalu Monte Carla svladao Alcaraza te ga tim uspjehom i preskočio na ATP listi i to za 110 bodova. Slijedi Nijemac Alexander Zverev koji ima gotovo 8000 bodova manje od vodećeg dvojca.

Najveći pad u prvih 10 zabilježio je Talijan Lorenzo Musetti koji je izgubio četiri pozicije i sada je deveti.

Dino PrižmićMarin čilićAtpTour
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
