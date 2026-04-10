FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MAMMA MIA /

Slavna Dilletta Leotta zapalila društvene mreže

Slavna Dilletta Leotta zapalila društvene mreže
×
Foto: Fabrizio Carabelli/Zuma Press/Profimedia

10.4.2026.
9:42
Silvijo Maksan
Fabrizio Carabelli/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Diletta Leotta (34) kad objavi fotografiju ili bilo što drugo na društvenim mrežama, onda to "gori". Tako je bilo i ovog puta. Ponovo je slavna Talijanka uspjela privući ogromnu pažnju javnosti, ovog puta objavama sa teniskog terena koje su izazvale lavinu lajkova.

Tenisko izdanje

Sportska novinarka i voditeljica podijelila je nekoliko fotografija na svom Instagram profilu na kojima pozira u teniskom izdanju, ali uz dozu glamura po kojem je prepoznatljiva. U trenutku pisanja ovog teksta, objava Dilette Leotte prikupila je skoro 91 000 lajkova.

Diletta već dugo slovi za jednu od najpraćenijih sportskih novinarki u Europi, a svaka njezina objava redovito privlači veliku pažnju.

Osim poslovnih uspjeha, zanimanje izaziva i njezin način života, koji uključuje putovanja, sport i modu. Fotografije s teniskog terena još su jedan dokaz kako uspješno spaja različite dijelove svog života. Nogomet Diletta najviše voli jer ga kao novinarka prati, ali i tenis joj je itekako drag.

Tko je Diletta Leotta?

Diletta Leotta talijanska je televizijska i radijska voditeljica te jedna od najpoznatijih sportskih novinarki u Europi. Rođena u Cataniji na Siciliji, svojom je karizmom i profesionalnošću postala zaštitno lice prijenosa talijanske nogometne lige Serie A.

Leotta potječe iz obitelji u kojoj se cijenilo obrazovanje. Otac Rori ugledni je odvjetnik, a majka Ofelia velika joj je podrška. Upravo ju je otac u djetinjstvu naučio voljeti nogomet. I sama je krenula akademskim putem te je 2015. godine diplomirala pravo na Sveučilištu Luiss u Rimu. Ipak, ljubav prema medijima prevagnula je još u tinejdžerskim danima. Karijeru je započela već sa 17 godina na lokalnoj postaji Antenna Sicilia, a kasnije je radila kao voditeljica vremenske prognoze na kanalu Sky Meteo24.

Ključni trenutak u njezinoj karijeri dogodio se prelaskom na Sky Sport, gdje je vodila emisije posvećene drugoj talijanskoj nogometnoj ligi, Serie B. Od sezone 2018./2019. postaje prepoznatljivo lice za prijenose utakmica Serie A, čime je učvrstila svoj zvjezdani status. Njezina svestranost vidljiva je i kroz vođenje drugih velikih događaja, poput izbora za Miss Italije 2018. i slavnog glazbenog festivala u Sanremu 2020. godine.

Leottin privatni život neprestano privlači medijsku pažnju. Nakon veze s turskim glumcem Canom Yamanom, sreću je pronašla s njemačkim nogometnim vratarom Lorisom Kariusom. Par je u kolovozu 2023. dobio kćer Ariju, a vjenčali su se u lipnju 2024. na raskošnoj ceremoniji na sicilijanskom otoku Vulcano, ostvarivši tako njezin djevojački san. Diletta je trenutno trudna... 

S više od devet milijuna pratitelja na Instagramu i uspješnom karijerom Dilleta Leotta nadilazi sportske okvire i žena je koja je uspjela u muškom biznisu, kako se često misli i apostrofira kad se govori o sportskom novinarstvu. Diletta Leotta je medijski fenomen i jedna od najutjecajnijih žena u sportskom novinarstvu. Mediji o njoj često pišu u kontekstu najljepše sportske novinarke. Na Instagramu ima gotovo 9,5 milijuna pratitelja i brojne obožavatelje koji prate svaku njezinu objavu. 

Diletta LeottaTenis
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike