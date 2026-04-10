Slavna Dilletta Leotta zapalila društvene mreže

Diletta Leotta (34) kad objavi fotografiju ili bilo što drugo na društvenim mrežama, onda to "gori". Tako je bilo i ovog puta. Ponovo je slavna Talijanka uspjela privući ogromnu pažnju javnosti, ovog puta objavama sa teniskog terena koje su izazvale lavinu lajkova.

Tenisko izdanje

Sportska novinarka i voditeljica podijelila je nekoliko fotografija na svom Instagram profilu na kojima pozira u teniskom izdanju, ali uz dozu glamura po kojem je prepoznatljiva. U trenutku pisanja ovog teksta, objava Dilette Leotte prikupila je skoro 91 000 lajkova.

Diletta već dugo slovi za jednu od najpraćenijih sportskih novinarki u Europi, a svaka njezina objava redovito privlači veliku pažnju.

Osim poslovnih uspjeha, zanimanje izaziva i njezin način života, koji uključuje putovanja, sport i modu. Fotografije s teniskog terena još su jedan dokaz kako uspješno spaja različite dijelove svog života. Nogomet Diletta najviše voli jer ga kao novinarka prati, ali i tenis joj je itekako drag.

Tko je Diletta Leotta?

Diletta Leotta talijanska je televizijska i radijska voditeljica te jedna od najpoznatijih sportskih novinarki u Europi. Rođena u Cataniji na Siciliji, svojom je karizmom i profesionalnošću postala zaštitno lice prijenosa talijanske nogometne lige Serie A.

Leotta potječe iz obitelji u kojoj se cijenilo obrazovanje. Otac Rori ugledni je odvjetnik, a majka Ofelia velika joj je podrška. Upravo ju je otac u djetinjstvu naučio voljeti nogomet. I sama je krenula akademskim putem te je 2015. godine diplomirala pravo na Sveučilištu Luiss u Rimu. Ipak, ljubav prema medijima prevagnula je još u tinejdžerskim danima. Karijeru je započela već sa 17 godina na lokalnoj postaji Antenna Sicilia, a kasnije je radila kao voditeljica vremenske prognoze na kanalu Sky Meteo24.

Ključni trenutak u njezinoj karijeri dogodio se prelaskom na Sky Sport, gdje je vodila emisije posvećene drugoj talijanskoj nogometnoj ligi, Serie B. Od sezone 2018./2019. postaje prepoznatljivo lice za prijenose utakmica Serie A, čime je učvrstila svoj zvjezdani status. Njezina svestranost vidljiva je i kroz vođenje drugih velikih događaja, poput izbora za Miss Italije 2018. i slavnog glazbenog festivala u Sanremu 2020. godine.

Leottin privatni život neprestano privlači medijsku pažnju. Nakon veze s turskim glumcem Canom Yamanom, sreću je pronašla s njemačkim nogometnim vratarom Lorisom Kariusom. Par je u kolovozu 2023. dobio kćer Ariju, a vjenčali su se u lipnju 2024. na raskošnoj ceremoniji na sicilijanskom otoku Vulcano, ostvarivši tako njezin djevojački san. Diletta je trenutno trudna...

S više od devet milijuna pratitelja na Instagramu i uspješnom karijerom Dilleta Leotta nadilazi sportske okvire i žena je koja je uspjela u muškom biznisu, kako se često misli i apostrofira kad se govori o sportskom novinarstvu. Diletta Leotta je medijski fenomen i jedna od najutjecajnijih žena u sportskom novinarstvu. Mediji o njoj često pišu u kontekstu najljepše sportske novinarke.

