Damir Džumhur i obitelj pogođeni jezivim riječima s društvenih mreža

Bosanskohercegovački tenisač Damir Džumhur doživio je neugodno iskustvo nakon pobjede u Rumunjskoj, što je potreslo i njegovu obitelj.

Nakon što je slavio protiv Filipa Kristijana Jianua u Bukureštu rezultatom 6:3, 4:6, 7:6, Damirov brat Zlatan podijelio je zastrašujuću poruku koja je stigla upućena za Damira:

"Ne znam što ti Damir Džumhur znači, ali želim njemu i cijeloj obitelji smrt u najgorim mukama."

Poruka je šokirala Zlatana, koji je odmah reagirao:

"Dobivam ovakve poruke s vremena na vrijeme i iskreno, nevjerojatno je da su ljudi toliko opušteni da napišu nešto što nikada ne bi rekli nekome u lice. Zamislite kroz što sportaši i javne osobe prolaze svakodnevno – intenzitet, stalna negativnost, sve je na visokoj razini. Normalizirali smo ovakvo ponašanje na društvenim mrežama. Ne zaboravite da je iza svakog profila prava osoba."

Damir Džumhur također je osudio poruku i istaknuo svoje nezadovoljstvo:

"Ovo postaje bolesno! Prihvatio sam da ne mogu mnogo toga promijeniti u životu i da su neki spremni napisati najgore stvari nakon mečeva. Ali sada ovo nije samo ja, pogođena je cijela moja obitelj. Koliko bolestan moraš biti da radiš ovako nešto? Gdje ide ovaj svijet?"

Unatoč neprijatnoj situaciji, Džumhur je nastavio svoje nastupe i upisao još jednu pobjedu protiv Nuna Borgesa. Uskoro ga očekuje okršaj protiv Botic Van de Zandschulpa, a nadamo se da je poruka stigla samo od jednog opsjednutog pojedinca te da ovakve situacije nećemo gledati u budućnosti.

