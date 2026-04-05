CESTA ZATVORENA /

Tragedija kod Omiša: Jedna osoba poginula, dvije ozlijeđene

Foto: Dalmacija Danas

5.4.2026.
13:57
Jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene u nedjelju u sudaru motocikla i automobila na predjelu Dubci, istočno od Omiša, izvijestila je Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

Oko 12.10 policija je zaprimila dojavu o sudaru motocikla na kojem su se nalazile dvije osobe i osobnog automobila na predjelu Dubci.

U sudaru je smrtno stradala jedna od osoba na motociklu, a druga je prebačena u bolnicu, dok je vozaču automobila pružena pomoć na mjestu događaja.

Dionica ceste D-8 je zatvorena za sav promet zbog osiguranja mjesta događaja i očevida, izvijestili su iz policije.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
