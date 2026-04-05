Kinezi pogubili Francuza: Bio je osuđen na smrt zbog trgovine droge

Kina je u nedjelju potvrdila pogubljenje francuskog državljanina osuđenog na smrt 2010. godine zbog trgovine drogom, rekavši da ne diskriminira optuženike na temelju državljanstva, dan nakon što je Pariz kritizirao sudski postupak u tom slučaju.

Kinesko veleposlanstvo u Francuskoj iznijelo je te primjedbe u kratkoj izjavi o pogubljenju 62-godišnjeg Chan Thao Phoumyja nakon 20 godina provedenih u zatvoru.

U subotu je francusko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo da "posebno žali" što Chanovoj obrani nije bilo dopušteno prisustvovati završnom ročištu suda, što je kršenje njegovih prava.

Nema statistike o pogubljenima

Kina, jedna od najstrožih svjetskih provoditeljica zakona protiv trgovine drogom, povremeno pogubljuje strane državljane osuđene za krijumčarenje velikih količina droge preko svojih granica, ali ne objavljuje statistiku o pogubljenjima.

Chan, rođen u južnom gradu Guangzhouu, a kasnije naturalizirani francuski državljanin, bio je jedan od 89 osumnjičenika uhićenih 2005. zbog trgovine drogom prije nego što je 2007. osuđen na doživotni zatvor.

Sud u njegovom rodnom gradu izrekao mu je smrtnu kaznu 2010. zbog uloge u operaciji trgovine drogom vrijednoj 100 milijuna juana (15 milijuna dolara) u kojoj su se proizvodile, prevozile i prodavale velike količine kristalnog metamfetamina u Kini.

Prag za smrtnu kaznu u Kini je 50 već grama heroina ili metamfetamina, ali obično do pogubljenja dovodi trgovina mnogo većim količinama.

