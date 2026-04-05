Legendarni Dewey odbio povratak u seriju 'Malcolm u sredini': 'Ponudili su mu gomilu novaca'

Serija "Malcolm u sredini" jedna je od onih koja je ostavila trajni trag na gledateljima, a mnogi se vesele što serija dobiva i svoj nastavak. Nove četiri epizode otkrit će nam gdje su naši omiljeni junaci danas, kakve živote žive i kakve ih brige muče, no omiljenog Deweyja sada će utjeloviti drugi glumac.

Kako je objasnila Jane Kaczmarek, glumica koja je utjelovila lik majke Louis, glumac Erik Per Sullivan (koji je glumio Malcolmovog mlađeg brata Deweyja) trenutno je usredotočen na sasvim drugačije projekte, a povratak u ulogu brata Deweyja nije dolazio u obzir.

"On proučava Dickensa i nevjerojatan je učenik. Ponudili su mu gomilu novca da se vrati, a on je samo rekao: 'Ne hvala'", rekla je Kaczmarek za The Guardian otkrivši zašto danas 34-godišnji glumac ne želi natrag na set popularne serije.

34-godišnji Per Sullivan trenutno je posve usredotočen na akademski uspjeh. Upisao je magisterij iz viktorijanske književnosti na Harvardu i drži se podalje od svjetla reflektora.

U studenom 2025. godine, Frankie Muniz, glumac koji je glumio Malcolma, otkrio je da je Per Sullivan sretan i zadovoljan u svom životu te da je donio odluku da gradi karijeru izvan svijeta showbusinessa.

U četiri epozode reboota serija ponovno okuplja Frankieja Muniza kao Malcolma, Bryana Cranstona i Kaczmareka kao Malcolmove roditelje Hala i Lois, zajedno s Chrisom Mastersonom i Justinom Berfieldom kao Malcolmovim starijim braćom Francisom i Reeseom.

