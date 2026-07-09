Poznato je finale ženskog Wimbledona: Ova zemlja opet dominira

Nakon 29-godišnje Čehinje Karoline Muchove u finale ovogodišnjeg Wimbledona, trećeg Grand Slam turnira u godini, plasirala se i osam godina mlađa sunarodnjakinja Linda Noskova.

U polufinalnom dvoboju Noskova je nakon jednog sata i 19 minuta pobijedila Ukrajinku Martu Kostjuk 6-4, 6-4 te će u subotu imati priliku osvojiti prvu Grand Slam titulu u karijeri, baš kao i Muchova. No, dok je Muchova već osjetila igranje u Grand Slam finalu, nastupila je u završnom meču Roland Garrosa 2023., za Noskovu je ovo premijerni finalni meč na nekom od četiri Grand Slam turnira.

U subotu će se ujedno nastaviti dominacija čeških tenisačica u Wimbledonu posljednjih godina. Prije tri godine slavila je Marketa Vondroušova, a prije dvije godine Barbora Krejčikova.

U prvom setu meča Noskove i Kostjuk nije bilo break gemova do 5-4 za Čehinju kada je Noskova slomila suparnicu na njen servis i povela 1-0 u setovima. Imala je potom Noskova i 3-1 u drugom setu, ali je Kostjuk uspjela doći do 3-3. U posljednjem gemu meča još je jednom posrnula Ukrajinka protiv mirnije, koncentriranije i sigurnije Noskove kroz cijeli polufinalni meč.

U prvom setu polufinala ovog četvrtka Gauff je propuštala break prilike, a Muchova je skupljala gemove i lako taj dio igre dobila sa 6-2. Gauff je kontrirala u drugoj dionici kada je bila nepogrešiva te je uz dobivenih 6-1 izjednačila na 1-1 u setovima.

U trećem setu je svaka tenisačica dobivala svoje servis gemove pa je odluka pala u dramatičnom, kvalitetnom i krajnje neizvjesnom tie-breaku do deset poena. Na samom kraju obje su tenisačice bile i sve nervoznije, događala su se i proklizavanja na travi, a na putu do slavlja Muchova je spasila i jednu meč-loptu.