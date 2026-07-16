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Konačno je poznato kada će se Alcaraz vratiti na terene

Konačno je poznato kada će se Alcaraz vratiti na terene
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Foto: Noushad Variyattiyakkal/Zuma Press/Profimedia

Prije nekoliko dana Alcaraz

16.7.2026.
14:30
Hina
Noushad Variyattiyakkal/Zuma Press/Profimedia
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Španjolski tenisač Carlos Alcaraz nalazi se na popisu igrača koji će nastupiti na Masters 1000 turniru u Cincinnatiju koji se održava od 13. do 23. kolovoza.

Prije nekoliko dana Alcaraz je izbrisan s popisa igrača za ATP Masters 1000 turnir u Montrealu početkom kolovoza što bi trebalo značiti da 23-godišnji Španjolac neće nastupiti u Kanadi.

Posljednjih mjeseci nekoliko puta je Alcaraz odgađao povratak na teniske terene. Trenutačno treći tenisač na svijetu ne igra od travnja, odnosno, od predaje meča na turniru u Barceloni. Od tada se oporavlja od neugodne ozljede zapešća desne ruke. Više puta je poručio da će se vratiti tek kada bude potpuno oporavljen, da neće žuriti s povratkom, a posljednjih dana sve češće objavljuje video zapise s treninga.

Turnir u Cincinnatiju je posljednja provjera prije US Opena, posljednjeg od četiri Grand Slam turnira u godini.

Tijekom karijere Alcaraz je već osvojio sedam Grand Slam naslova. Po dva puta je najbolji bio u Roland Garrosu, Wimbledonu i US Openu, dok je jednom slavio na Australian Openu.

Carlos AlcarazAtp CincinnatiMasters 1000
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