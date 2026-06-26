Treneri zadovoljni bodom, ali Moriyasu otkriva: 'U svijetu nogometa to tako ide'

Japanski i švedski reprezentativci zadovoljni su rezultatom i osvojenim bodom u susretu 3. kola skupine F u kojem su njihove reprezentacije odigrale 1-1 u četvrtak u Dallasu.

"Zaista sam želio pobijediti danas, ali mislim da je na kraju i bod bio dovoljan. I znate, jako sam ponosan na cijelu momčad, posebno na vratara Jakoba Zetterströma koji je danas uskočio u sastav. Mislim da je odigrao sjajnu utakmicu", kazao je švedski reprezentativac Anthony Elanga nakon utakmice.

Nakon poraza od Nizozemske 1-5 u prethodnoj utakmici, švedski izbornik Graham Potter je zamijenio vratara Kristoffera Nordfeldta s Jacobom Widellom Zetterstromom i premjestio kapetana Victora Lindelofa u vezni red.

Njegova odluka da u početnu postavu stavi Anthonyja Elangu također se isplatila kada je krilni igrač zabio izjednačujući gol.

"Svi su bili aktivni u organizaciji momčadi, tako da mi se nije činilo da je to prevelika promjena, iako razumijem da kada promijenite vratara i premjestite Victora u vezni red, to može biti velika promjena.Ako imate igrače uz sebe, ako imate podršku ljudi izvana, onda imate šanse“, rekao je Potter na konferenciji za novinare.

Švedski protivnici u nokaut fazi bit će poznati u nadolazećim danima, ali Potter je rekao da je jednostavno sretan što su njegovi igrači došli do te faze.

"To je nezgodno pitanje, jer možete nagađati - dok ne znamo, nećemo znati. Vjerojatno prvo moramo oporaviti igrače i osigurati da smo fizički u dobroj poziciji za onoga s kim igramo. Da ste mi prvi put rekli da će to biti izazov s kojim se suočavamo, apsolutno bih ga prihvatio, tako da se veselimo tome", rekao je Potter.

Japanski izbornik Hajime Moriyasu je rekao da je razočaran što je Japan primio gol, ali kada je vidio da je utakmica izjednačena, odlučio je uvesti obrambene igrače kako bi sačuvao bod i osigurao drugo mjesto u skupini.

"Primili smo gol, a u svijetu nogometa to tako ide“, rekao je, dodavši da je ovaj rezultat dobar i za azijski nogomet jer njegova momčad predstavlja sportske ambicije šire regije, dok plasman u nokaut fazu pokazuje rast nogometa u njegovoj zemlji.

"Prvo poluvrijeme bilo je vrlo neizvjesno. S druge strane, u drugom smo dijelu poveli, no nakon izjednačenja inicijativu je preuzeo protivnik. Unatoč tome, mislim da smo ostvarili ono što je bilo važno: primili smo minimalan broj golova, nismo izgubili i osigurali smo barem bod. Činjenica da taj niz bez poraza možemo prenijeti u sljedeću utakmicu protiv Brazila svakako je pozitivna stvar", ocijenio je utakmicu japanski vratar Zion Suzuki,

"To smo željeli učiniti od početka natjecanja i ovo je dokaz rasta japanskog nogometa", rekao je osvrnuvši se na Brazil koji je sljedeći japanski suparnik u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.

Brazil je jedna od najboljih svjetskih momčadi, ali Japan neće biti lagan protivnik kada se te dvije momčadi susretnu u Houstonu u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, istaknuo je Moriyasu.

Moriyasu je dodao da je pobjeda od 3-2 nad Brazilcima u Tokiju prošlog listopada, kojom su ostvarili svoju prvu pobjedu protiv peterostrukih prvaka, pokazala da će Japan u ponedjeljak u utakmicu ući s namjerom da učini više od dobre borbe.

"Prošli put smo dokazali Brazilu da nismo lagan protivnik", rekao je Moriyasu. "To je veliki napredak za nas. Brazilska momčad je jedna od najboljih momčadi na svijetu i jako ih poštujemo. U utakmici ne znamo što će se dogoditi. Imat ćemo i priliku pobijediti."