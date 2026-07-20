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Izbornik koji je sa Španjolskom osvojio SP zarađuje duplo manje od Fabija Cannavara

Izbornik koji je sa Španjolskom osvojio SP zarađuje duplo manje od Fabija Cannavara
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Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo./Alamy/Profimedia

Britanci objavili listu najplaćenijih izbornika na Svjetskom prvenstvu

20.7.2026.
22:23
Hina
Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo./Alamy/Profimedia
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Prema izvještaju britanskog list The Mirror, koji su prenijeli španjolski mediji, od 48 trenera koji su sudjelovali na World Cupu, Luis de la Fuente zauzeo je 15. mjesto po iznosu plaće.

Izbornik "Furije", čije je produženje ugovora objavljeno u siječnju 2025. nakon pobjede na Europskom prvenstvu, trenutno zarađuje dva milijuna eura.

Na vrhu se nalazi Talijan Carlo Ancelotti koji je na klupi Brazila zarađuje 10 milijuna eura godišnje. Na drugom mjestu je Nijemac Julian Nagelsmann sa godišnjom plaćom od 7 milijuna eura na klupi "elfa", dok Argentinac Mauricio Pochettino u američkoj reprezentaciji zarađuje šest milijuna eura.

Nijemac Thomas Tuchel predvodi Englesku s godišnjim primanjima od 5.8 milijuna eura, dok su Roberto Martinez na klupi Portugala i Fabio Cannavaro na klupi Uzbekistana zarađivali po četiri milijuna eura.

Didier Deschamps je na klupi Francuske imao 3.8 milijuna eura.

PRIMANJA IZBORNIKA

Carlo Ancelotti (Brazil) - 10 milijuna

Julian Nagelsmann (Njemačka) - 7 milijuna

Mauricio Pochettino (SAD) - 6 milijuna

Thomas Tuchel (Engleska) - 5.8 milijuna

Roberto Martinez (Portugal) - 4 milijuna

Fabio Cannavaro (Uzbekistan) - 4 milijuna

Didier Deschamps (Francuska) - 3.8 milijuna

Ronald Koeman (Nizozemska) - 3 milijuna

Marcelo Bielsa (Urugvaj) - 3 milijuna

Javier Aguirre (Meksiko) - 2,. milijuna

Gustavo Alfaro (Paragvaj) - 2.5 milijuna

Jesse Marsch (Kanada) - 2.5 milijuna

Julen Lopetegui (Katar) - 2.4 milijuna

Lionel Scaloni (Argentina) - 2.3 milijuna

Luis de la Fuente (Španjolska) - 2 milijuna

Luis De La FuenteIzbornikPlaćaSvjetsko Prvenstvo 2026.Fabio Cannavaro
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