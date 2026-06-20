Suigrači ga ignoriraju, javnost razapinje: Pogledajte odgovor Ronalda

Izgleda da je raskol u reprezentaciji Portugala sve dublji. Remi s Demokratskom Republikom Kongom nekima je pao kao poraz, a glavni krivac za sve nedaće već neko vrijeme ispada Cristiano Ronaldo.

Legendarni napadač i jedan od najboljih igrača svih vremena za mnoge je Portugalce ikona koju riječi ne mogu opisati, no i oni vide da je za igrača Al-Nassra razina na kojoj Portugal želi biti, s obzirom na njegove godine, nedostižna.

Tako je Ronaldov suigrač João Neves komentirao:

"Znamo što je učinio za našu reprezentaciju, ali u ovom trenutku i on i svi ostali gledaju na njega kao na još jednog suigrača koji dolazi pomoći. Nije drukčiji od ostalih i doprinosit će kao i svi drugi", rekao je Neves.

Nešto je izravniji pak bio novinar najvećeg portugalskog sportskog lista A Bola:

"Hvala ti na svemu, Cristiano. Sada je vrijeme za odlazak!", napisao je Nuno Saravia.

Uslijed kritika Ronaldo je na svom Instagram profilu objavio dvije fotografije. Najprije je objavio fotografiju s momčadi i napisao "Zauvijek ujedinjeni", prije nego što je objavio fotografiju svog plakata uz koju je napisao: "Fokusiraj se na ono što možeš kontrolirati."

Foto: Screenshot/Instagram (Cristiano)