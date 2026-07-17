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Stadion na kojem će se igrati finale SP-a 'nestao' u otrovnom dimu, pojavila se snimka

Stadion na kojem će se igrati finale SP-a 'nestao' u otrovnom dimu, pojavila se snimka
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Foto: Brian Logan/Alamy/Profimedia

Dim ne donosi samo neugodan miris, već otrovni koktel plinova i sićušnih čestica

17.7.2026.
15:34
Antonela Ištvan
Brian Logan/Alamy/Profimedia
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Dim stotina kanadskih šumskih požara stigao je do sjeveroistoka SAD-a, obavivši stadion MetLife u East Rutherfordu gustom, opasnom izmaglicom. Samo nekoliko dana uoči finala Svjetskog prvenstva, deseci tisuća navijača, ali i sami sportaši suočeni su s ozbiljnim zdravstvenim rizicima zbog zraka čija je kvaliteta pala na nezdravu razinu.

Upozorenja za zdravlje i zabrinutost sportaša

Vlasti su izdale upozorenja, pozivajući stanovnike da ograniče boravak na otvorenom. Razina zagađenja česticama bila je i do sedam puta viša od standarda Svjetske zdravstvene organizacije. Ipak, španjolska reprezentacija odradila je trening vani, što je izazvalo kritike stručnjaka. "Riječ je o vrhunskim sportašima koji unose ogromne količine zraka u pluća. Oni ne bi trebali trenirati vani kada je kvaliteta zraka opasna", izjavila je dr. Courtney Howard. Savjetovala je trening u zatvorenom. U Chicagu je zbog dima odgođena utakmica MLS-a, a u New Yorku su vojnici dijelili maske.

Što dim čini toliko opasnim

Dim šumskih požara nije samo neugodan miris, već otrovni koktel plinova i sićušnih čestica. Glavni krivac su fine čestice PM2,5, dovoljno male da prodru duboko u pluća i uđu u krvotok, uzrokujući upale i pogoršavajući stanja poput astme. Dim sadrži stotine toksina, uključujući kancerogene spojeve poput benzena i formaldehida. "Udisanje dima napada tijelo trenutačno", upozorava znanstvenica Mary Johnson s Harvarda. "Čak i zdravim pojedincima izlaganje dimu tijekom vježbanja nije dobro jer unose više zagađivača."

Prognoza ipak donosi olakšanje

Unatoč trenutnoj zabrinutosti, meteorolozi predviđaju poboljšanje do nedjeljne utakmice. Očekuje se da će hladna fronta i kiša, najavljene za subotu, pomoći u raspršivanju dima. "Kiša će isprati velik dio dima. U nedjelju ujutro hladna fronta trebala bi potisnuti preostali dim", izjavio je meteorolog Alex DaSilva. To je dobra vijest za više od 80 000 navijača na stadionu i desetke tisuća u Central Parku.

DimSvjetsko Prvenstvo 2026.New JerseyPožarKanada
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