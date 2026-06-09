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FURIOZNI ŠPANJOLCI /

Glavni favoriti slavili u generalki za SP: U Meksiku pao Peru

Glavni favoriti slavili u generalki za SP: U Meksiku pao Peru
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Foto: CARL DE SOUZA/AFP/Profimedia

Španjolska je nastupila bez dvojice ključnih igrača Laminea Yamala i Nice Williamsa, koji se oporavljaju od ozljeda, ali bi trebali biti na raspolaganju za uvodnu utakmicu SP-a.

9.6.2026.
9:01
Hina
CARL DE SOUZA/AFP/Profimedia
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Nogometaši Španjolske, jedni od glavnih favorita za naslov svjetskih prvaka, u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči SP-a u ponedjeljak su u meksičkoj Puebli svladali Peru s 3-1. 

Španjolci su poveli već u drugoj minuti kada je Mikel Oyarzabal oštrim udarcem s ruba 16-erca zatresao mrežu. Na 2-0 je povisio Pedri u 32. minuti nakon ubačaja Ferrana Torresa.

Treći pogodak pao je početkom drugog poluvremena, u 53. minuti. Ubačaj Yeremyja Pina u vlastitu je mrežu skrenuo vratar Perua Pedro Gallese. Počasni pogodak za Peru postigao je Jairo Velez u 66. minuti. 

Španjolci su dobili bitku i na tribinama stadiona u Puebli budući da je većina bila u dresovima "Furije" i Barcelone, a najviše aplauza pobrali su Pedri, Rodri i Ferran Torres. Španjolska je nastupila bez dvojice ključnih igrača Laminea Yamala i Nice Williamsa, koji se oporavljaju od ozljeda, ali bi trebali biti na raspolaganju za uvodnu utakmicu na SP-u 15. lipnja protiv Zelenortskih Otoka. U skupini sa Španjolskom su još Saudijska Arabija i Urugvaj. 

"Ova utakmica je bila važna kako bi stvorili pravi momentum uoči SP-a", kazao je Pedri, koji je bio začuđen time koliko je popularan u Meksiku.

Španjolski izbornik Luis ​de la Fuente bio je zadovoljan još jednom uvjerljivom partijom svojih izabranika, ali mu nije drago da njegovu ekipu ističu kao glavne favorite na SP-u. "To što nas smatraju favoritima ne znači ništa. Vjerujemo u sebe i našu igru, ali ima puno reprezentacija koje imaju istu kvalitetu i sposobnosti kao i mi", rekao je De la Fuente. 

španjolska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Peru
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