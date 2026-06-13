Ovo se ne pamti! Navijač pokušao utrčati na teren, ali sve je završilo neugodnim posrtajem

Na Svjetskom prvenstvu, u utakmici u kojoj je SAD od samog početka potpuno kontrolirao zbivanja i rutinski došao do uvjerljive pobjede, dvoboj u Los Angelesu obilježio je i jedan nesvakidašnji, viralni trenutak.

Sve se dogodilo duboko u sudačkoj nadoknadi, kada je ishod već bio potpuno jasan, a američki navijači na tribinama slavili tri boda svoje reprezentacije.

U tom trenutku jedan od gledatelja odlučio je privući pozornost na neobičan način, pokušajem ulaska na teren i sudjelovanja u završnici susreta.

Njegov plan, međutim, brzo je krenuo po zlu. Iako je uspio preskočiti zaštitnu ogradu, nije došao do samog travnjaka, već je ostao zaglavljen na povišenoj platformi iznad razine igrališta, dok je osiguranje pratilo situaciju i čekalo reakciju.

Ubrzo potom, čim je pokušao sići prema terenu, reagirala je zaštitarska služba koja ga je zaustavila i udaljila s tog područja, dok je incident izazvao reakcije publike i brzo se proširio društvenim mrežama.

Unatoč toj sceni, ona nije zasjenila uvjerljivo izdanje domaće reprezentacije. Pred gotovo 70.000 gledatelja SAD je rano preuzeo kontrolu nad utakmicom, nakon autogola na početku susreta. Folarin Balogun je postigao dva pogotka, a u strijelce se upisao i Giovanni Reyna, čime je potvrđena dominantna pobjeda domaćina.