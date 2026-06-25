Slomio suparniku nogu pa dobio žestoku kaznu FIFA-e

Katarski nogometni reprezentativac Assim Madibo dobio je kaznu od pet utakmica zbog iznimno grubog starta na utakmici drugog kola skupine B protiv Kanade, na Svjetskom prvenstvu.

Početkom drugog poluvremena Madibo je gotovo divljački nasrnuo na kanadskog reprezentativca Ismaela Konea te mu je prilikom starta slomio lijevu nogu. Kanadski nogometaš je zadobio prijelome tibije i fibule u donjem dijelu noge.

Kone je brzo obavio operativni zahvat, a u bolnici ga je naknadno posjetio Madibo i ispričao se zbog grubog nasrtaja.

Međunarodna nogometna organizacija (FIFA) žestoko je i primjereno kaznila 29-godišnjeg Madiba čija se reprezentacija oprostila od Svjetskog prvenstva nakon tri utakmice. Katar je samo u prvom nastupu ostao neporažen, odigrao je 1-1 sa Švicarskom, dok je potom gubio 0-6 od Kanade te 1-3 od Bosne i Hercegovine.