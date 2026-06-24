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Nakon dva kola Messi je na vrhu strijelaca, a tri vratara još nisu primili gol

Nakon dva kola Messi je na vrhu strijelaca, a tri vratara još nisu primili gol
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Foto: Xia Bohan/imago sportfotodienst/Profimedia

Što se tiče vratara u ovom trenutku prednjače Emiliano Martínez, Unai Simón i Raúl Rangel

24.6.2026.
12:45
Sportski.netHina
Xia Bohan/imago sportfotodienst/Profimedia
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Dok Lionel Messi s pet te Kylian Mbappe i Erling Haaland s četiri pogotka predvode najbolje strijelce na Svjetskom nogometnom prvenstvu, najbolji asistenti su u ovom trenutku Michael Olise i Alexander Isak.

Francuski i švedski nogometaš nakon dvije odigrane utakmice imaju po tri asistencije. Dvije su upisali Nijemci Deniz Undav i Joshua Kimmich, Egipćanin Mohamed Salah, Marokanac Brahim Diaz, Nizozemci Denzel Dumfries i Ryan Gravenberch, Paragvajac Julio Enciso, Norvežanin Martin Odegaard i Novozelanđanin Chris Wood.

U nizu igrača koja su dva puta asistirala treba istaknuti Undava koji je uz to postigao i tri pogotka. Zbrajajući golove i asistencije na samom vrhu su Messi i Undav sa po pet bodova.

Za svojih pet golova Messi je na terenu boravio 170 minuta, dok je Undav do tri gola i dvije asistencije došao za samo 56 minuta. Dva puta je u igru ulazio s klupe, jednom u 60., a jednom u 64. minuti. Premda je uzorak mali, ali ipak impozantno djeluje da Undav na prvenstvu daje pogodak svakih 18 minuta, a asistira svakih 28 minuta.

Što se tiče vratara u ovom trenutku prednjače Emiliano Martínez, Unai Simón i Raúl Rangel - jedina tri vratara koji još nisu primili pogodak.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Lionel MessiAlexander IsakEmiliano Martinez
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