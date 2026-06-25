Sa srpskom zastavom došao među navijače BiH: Nije dobro prošao

Bosna i Hercegovina prvi je put u svojoj povijesti izborila plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva. Zmajevi su u srijedu slavili protiv Katra rezultatom 3:1. Strijelci su bili Alajbegović i Mahmić, dok je pogodak nakon udarca Edina Džeke upisan kao autogol.

Bosna i Hercegovina imala je veliku podršku svojih navijača u Seattleu, a dogodio se i manji incident. Na internetu se pojavila snimka srpskog navijača koji se sa srpskom zastavom došao među navijače BiH. Nakon svađe i naguravanja, jedan od navijača BiH mu je zastavu istrgnuo iz ruku i iznio sa stadiona. Scenu je upotpunio i jedan navijač u hrvatskom dresu.

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Ova pobjeda Bosni i Hercegovini donijela je povijesni uspjeh, plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva. U nokaut fazi Zmajeve, prema trenutačnim projekcijama, gotovo sigurno čeka domaćin turnira, reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država. Pred izabranicima BiH sada je novi veliki izazov i prilika za nastavak impresivnog nastupa na Mundijalu.