Što se događa? Mundijal 2026. već ima više isključenja nego turniri u Rusiji i Kataru

Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi, iako tek na početku, već je obilježio neuobičajeno velik broj crvenih kartona. Oštriji sudački kriterij doveo je do toga da je broj isključenja već nadmašio ukupne brojke s dva prethodna Mundijala, nagovještavajući potencijalno najgrublji turnir u posljednjih 20 godina.

Rekordno otvaranje na Azteci

Trend je postavljen već na otvaranju, u utakmici Meksika i Južne Afrike. Brazilski sudac Wilton Sampaio isključio je čak tri igrača, što je [rekord za uvodnu utakmicu Svjetskog prvenstva. Južnoafrikanci Yaya Sithole i Themba Zwane morali su ranije s terena, a u nadoknadi im se pridružio i meksički branič César Montes. Iako utakmica nije obilovala grubošću, tri isključenja odmah su visoko postavila statističku ljestvicu.

Dva prvenstva već premašena

Do sredine lipnja, suci su pokazali ukupno šest crvenih kartona. Ta brojka postaje još impresivnija u usporedbi s recentnom prošlošću. Na cijelom Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine pokazana su samo četiri crvena kartona. Identičan, iznimno skroman broj isključenja zabilježen je i četiri godine ranije u Rusiji. Ovaj Mundijal je te brojke premašio već u grupnoj fazi natjecanja.

Usporedba s Njemačkom 2006.

Gledajući dalje u prošlost, turnir u Njemačkoj 2006. i dalje drži apsolutni rekord s čak 28 crvenih kartona. Tada je odigrana i "Bitka za Nürnberg" između Portugala i Nizozemske, s četiri isključenja. Prvenstvo u Južnoj Africi 2010. imalo je 17 crvenih kartona, a ono u Brazilu 2014. deset, što pokazuje jasan pad discipline sve do ovogodišnjeg turnira.

Budući da je do kraja prvenstva ostalo još stotinjak utakmica, ostaje vidjeti hoće li se strogi kriterij nastaviti i hoće li se Mundijal 2026. približiti tom neslavnom rekordu iz Njemačke.