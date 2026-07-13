SVE RIJEŠENO /
Francuska zvijezda usred Mundijala dogovorila transfer karijere?
Francuz se vraća u Pariz
13.7.2026.
17:21
Eibner-Pressefoto/Scott Coleman/imago sportfotodienst/Profimedia
Francuski lijevi bek Lucas Digne (32) usred Svjetskog prvenstva dogovorio je transfer u prvaka Francuske i Europe PSG, objavio je stručnjak za transfere Fabrizio Romano.
Digne je član engleske Aston Ville od 2022. godine i sada će PSG za njega isplatiti odštetnu klauzulu u iznosu od 10 milijuna eura.
Usmeni ugovor između igrača i kluba već je postignut, a Digne je navodno prihvatio da u Parizu bude zamjena za prvi izbor na lijevom beku, Portugalca Nunu Mendesa.
Digne je je prije Aston ville igrao za Lille, Romu, Barcelonu i Everton, ali i za PSG čiji je član bio od od 2013. do 2015. godine.
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