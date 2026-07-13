Francuska zvijezda usred Mundijala dogovorila transfer karijere?

Francuski lijevi bek Lucas Digne (32) usred Svjetskog prvenstva dogovorio je transfer u prvaka Francuske i Europe PSG, objavio je stručnjak za transfere Fabrizio Romano.

Digne je član engleske Aston Ville od 2022. godine i sada će PSG za njega isplatiti odštetnu klauzulu u iznosu od 10 milijuna eura.

🚨🔴🔵 Lucas Digne to Paris Saint-Germain, here we go! Verbal agreement done with the French left back.



PSG already informed Aston Villa: they will pay the release clause after the World Cup, fee under €10m. 🇫🇷



Digne accepted role as Nuno Mendes’ backup at PSG. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/m5QsBnPzNr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026

Usmeni ugovor između igrača i kluba već je postignut, a Digne je navodno prihvatio da u Parizu bude zamjena za prvi izbor na lijevom beku, Portugalca Nunu Mendesa.

Digne je je prije Aston ville igrao za Lille, Romu, Barcelonu i Everton, ali i za PSG čiji je član bio od od 2013. do 2015. godine.