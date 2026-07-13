FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVE RIJEŠENO /

Francuska zvijezda usred Mundijala dogovorila transfer karijere?

Francuska zvijezda usred Mundijala dogovorila transfer karijere?
×
Foto: Eibner-Pressefoto/Scott Coleman/imago sportfotodienst/Profimedia

Francuz se vraća u Pariz

13.7.2026.
17:21
M.G.
Eibner-Pressefoto/Scott Coleman/imago sportfotodienst/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Francuski lijevi bek Lucas Digne (32) usred Svjetskog prvenstva dogovorio je transfer u prvaka Francuske i Europe PSG, objavio je stručnjak za transfere Fabrizio Romano.

Digne je član engleske Aston Ville od 2022. godine i sada će PSG za njega isplatiti odštetnu klauzulu u iznosu od 10 milijuna eura.

Usmeni ugovor između igrača i kluba već je postignut, a Digne je navodno prihvatio da u Parizu bude zamjena za prvi izbor na lijevom beku, Portugalca Nunu Mendesa.

Digne je je prije Aston ville igrao za Lille, Romu, Barcelonu i Everton, ali i za PSG čiji je član bio od od 2013. do 2015. godine.

 

 

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike