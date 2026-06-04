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SAD SE NADA /

Kako su do sada prolazili domaćini SP-a?

Kako su do sada prolazili domaćini SP-a?
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Foto: ExclusiveAccess.Net/Shutterstock Editorial/Profimedia

Što se tiče ovogodišnjih domaćina Kanada nije nikada bila domaćin, dok je SAD 1994. završio natjecanje u osmini finala, a Meksiko 1970. i 1986. u četvrtini finala

4.6.2026.
14:01
Hina
ExclusiveAccess.Net/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiko bit će 23. smotra najboljih reprezentacija svijeta, a do sada su domaćini šest puta osvajali svjetske krune.

To je uspjelo Urugvaju (1930), Italiji (1934), Engleskoj (1966), Zapadnoj Njemačkoj (1974), Argentini (1978), te Francuskoj (1998). Još dva puta su domaćini bili drugi - Brazil 1950. i Švedska 1958. godine, a tri puta treći - Čile (1962), Italija (1990) i Njemačka (2006).

Od domaćina turnira do sada je najslabiji rezultat ostvario Katar koji je na posljednjem SP-u bio posljednji u skupini s tri poraza iza Nizozemske, Senegala i Ekvadora.

Što se tiče ovogodišnjih domaćina Kanada nije nikada bila domaćin, dok je SAD 1994. završio natjecanje u osmini finala, a Meksiko 1970. i 1986. u četvrtini finala.

UČINAK DOMAĆINA:

1930. Urugvaj - 1. mjesto, 1934. Italija - 1. mjesto, 1938. Francuska - četvrtfinale, 1950. Brazil - 2. mjesto, 1954. Švicarska - četvrtfinale, 1958. Švedska - 2. mjesto, 1962. Čile - 3. mjesto, 1966. Engleska - 1. mjesto, 1970. Meksiko - četvrtfinale, 1974. Z.Njemačka - 1. mjesto, 1978. Argentina - 1. mjesto, 1982. Španjolska - drugi krug, 1986. Meksiko - četvrtfinale, 1990. Italija - 3. mjesto, 1994. SAD - osmina finala, 1998. Francuska - 1. mjesto, 2002. Japan/Južna Koreja - osmina finala/četvrto mjesto, 2006. Njemačka - 3. mjesto, 2010. Južna Afrika - skupina, 2014. Brazil - 4. mjesto, 2018. Rusija - četvrtfinale te 2022. Katar - skupina

Svjetsko Prvenstvo 2026.
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