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Izborniku Maroka narasla krila: 'Možemo biti svjetski prvaci'

Izborniku Maroka narasla krila: 'Možemo biti svjetski prvaci'
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Foto: Kevin C. Cox/Getty images/Profimedia

'Danas imamo najbolje sastojke koji su potrebni da postanemo najbolja nacija i vjerujemo da to možemo učiniti'

25.6.2026.
12:23
Hina
Kevin C. Cox/Getty images/Profimedia
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Izjave nakon utakmice trećeg kola skupine C Svjetskog nogometnog prvenstva u kojoj je Maroko u Atlanti pobijedio reprezentaciju Haitija s 4-2 te je kao drugoplasirani ušao u nokaut fazu natjecanja.  

Izbornik reprezentacije Maroka Mohamed Ouahbi:

"Maroko je ušao u potpuno novu dimenziju i dio smo novog zamaha u kojem zapravo moramo vjerovati da možemo osvojiti naslov. Kako ćemo postići ovaj cilj? Moramo biti sto posto predani. Danas imamo najbolje sastojke koji su potrebni da postanemo najbolja nacija i vjerujemo da to možemo učiniti; igrači vjeruju u to, isto vrijedi i za stručni stožer. Tražili smo prvo mjesto u skupini, ali Haiti nije imao što izgubiti i odigrao je dobru tranzicijsku utakmicu, tako da nam nije bila lako."

Izbornik reprezentacije Haitija Sebastien Migne:

"Razočaran sam rezultatom, volio bih da smo zabili više golova i pobijedili, ali unatoč tome, nisam osjećao da su dečki odustali. Čak i u izazovnim uvjetima, nakon tog trećeg gola, brinuo sam se da ćemo se slomiti. To ima veze s kulturom Haićana. Oni se jednostavno ne predaju tako lako. Dakle, bili su lijep odraz kulture zemlje. Bili su pravi predstavnici svoje zemlje. Uspjeli smo pokazati da smo dostojni ove kvalifikacije. Sada moramo napraviti neka poboljšanja i ne čekati još 52 godine. Ovo je zrelo novo poglavlje u povijesti Haitija. Bili smo vrlo blizu ispisivanja povijesti na ovom Svjetskom prvenstvu. Htjeli smo napustiti Svjetsko prvenstvo uzdignute glave i mislim da smo u tome uspjeli."

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Maroko
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