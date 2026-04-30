Infantino donio konačnu odluku hoće li Iran igrati na Svjetskom prvenstvu

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino potvrdio je da će Iran sudjelovati na Svjetskom prvenstvu 2026. i da će tri utakmice u skupini igrati u Sjedinjenim Državama kako je planirano.

Infantino je u četvrtak otvorio FIFA-in kongres u Vancouveru u Kanadi, ponovivši da će reprezentacija Irana doista biti prisutna na prvom Svjetskom prvenstvu s 48 reprezentacija, koje će od 11. lipnja do 19. srpnja zajednički organizirati Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada, unatoč neizvjesnosti oko sukoba na Bliskom istoku.

"Za početak, želim nedvosmisleno potvrditi da će Iran očito sudjelovati na Svjetskom prvenstvu FIFA-e 2026. I naravno, Iran će igrati u Sjedinjenim Državama", izjavio je Infantino.

Na početku sukoba koji su 28. veljače pokrenule Sjedinjene Države i Izrael, Iran je zaprijetio bojkotom natjecanja prije nego što je bezuspješno zatražio od FIFA-e da svoje utakmice premjesti u Meksiko.

Američki predsjednik Donald Trump naknadno je sugerirao da iranski igrači možda nisu sigurni u Sjedinjenim Državama, iako su dobrodošli. Državni tajnik Marco Rubio nedavno je ponovio da prisutnost igrača nije problem, za razliku od nekih članova delegacije.

Iranska delegacija otkazala je svoje sudjelovanje na Kongresu FIFA-e u srijedu, navodeći uvredljivo ponašanje imigracijskih službenika po dolasku u zračnu luku Toronto, prema iranskim medijima.

Kanada je Iranski revolucionarnu gardu, ideološku vojsku Islamske Republike, označila terorističkom organizacijom, a predsjednik Iranskog nogometnog saveza, Mehdi Taj, bivši je član ove organizacije.

Prema službenom rasporedu, Iran bi trebao odigrati svoje tri utakmice skupine G u Sjedinjenim Državama - u Los Angelesu protiv Novog Zelanda (15. lipnja) i Belgije (21. lipnja), zatim u Seattleu protiv Egipta (26. lipnja). Iranski bazni kamp tijekom turnira trebao bi se nalaziti u Tucsonu u Arizoni.

FIFA: Afrika i Azija za reizbor Infantina

Afrička nogometna konfederacija (CAF) i Azijska nogometna konfederacija (AFC) u četvrtak su objavile svoju podršku ponovnom izboru Giannija Infantina, čiji mandat na čelu Međunarodne nogometne federacije (FIFA) završava 2027. godine.

„Afrička nogometna konfederacija (CAF) održala je sastanak u Vancouveru u Kanadi uoči 76. kongresa FIFA-e. Na ovom sastanku, članice CAF-a jednoglasno su odlučile podržati ponovni izbor Giannija Infantina za predsjednika FIFA-e za mandat 2027.-2031.“, navodi se u priopćenju za javnost CAF-a.

Azija je ubrzo nakon toga slijedila taj primjer.

„FIFA je u najboljoj poziciji ikad i nudimo našu kontinuiranu i punu podršku Infantinu kao kandidatu za predsjednika FIFA-e za mandat 2027.-2031., baš kao što su ga AFC i azijski nogomet oduvijek podržavali od njegovog izbora 2016. godine“, rekao je predsjednik AFC-a šeik Salman bin Ebrahim Al Khalifa.

Izabran prvi put 2016., a zatim ponovno izabran 2019. i 2023., talijansko-švicarski predsjednik Gianni Infantino (56) još nije službeno objavio svoju kandidaturu za reizbor.

Prema statutu FIFA-e, čelnik upravnog tijela ne može služiti više od tri mandata. No, na izbornom kongresu 2023. u Kigaliju, službeno je priznato da započinje svoj drugi mandat. Njegov prvi mandat, koji je započeo 2016. nakon pada njegovog prethodnika Seppa Blattera usred optužbi za korupciju, smatran je "nepotpunim" i stoga se nije uračunavao u ograničenje mandata.

Očekuje se da će mjesto i datum održavanja 77. kongresa FIFA-e, tijekom kojeg će 211 zemalja članica izabrati sljedećeg predsjednika 2027., biti objavljeni na kongresu koji se održava u Vancouveru.

Podrška 54 članice Konfederacije afričkog nogometa (CAF) i 47 članica Afričkog nogometnog saveza (AFC) dolazi odmah nakon podrške Južnoameričke nogometne konfederacije (CONMEBOL), koja ima 10 zemalja članica.

Infantinovo predsjedništvo suočilo se s brojnim kontroverzama, posebno posljednjih mjeseci zbog njegovih bliskih veza s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, kojem je dodijelio prvu FIFA-inu nagradu za mir.

Predsjednik FIFA-e također se suočio s kritikama zbog proširenja Svjetskog prvenstva s 32 na 48 momčadi, počevši od izdanja 2026. u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi (11. lipnja - 19. srpnja). Međutim, njegov prijedlog da se Svjetsko prvenstvo održava svake dvije godine umjesto svake četiri nije prošao.

Infantino se, s druge strane, može pohvaliti značajnim povećanjem prihoda FIFA-e, procijenjenih na 13 milijardi dolara na kraju četverogodišnjeg ciklusa koji će se zaključiti nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Za ciklus 2027.-2030., FIFA se također obvezala raspodijeliti otprilike 2.7 milijardi dolara svojim članicama, osam puta više nego prije deset godina, putem svog programa FIFA Forward.

