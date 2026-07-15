FIFA je napravila važnu promjenu oko VAR-a, evo o čemu se radi

Nakon niza kontroverznih odluka koje su obilježile nokaut fazu Svjetskog prvenstva, FIFA je uvela značajnu promjenu u VAR protokol. Sudački timovi za video tehnologiju od sada će biti smješteni i na samim stadionima, a ne samo u udaljenoj centrali u Dallasu, kako bi se spriječili potencijalni tehnički problemi u ključnim utakmicama.

Lokalni tim kao brzi osigurač

Do sada su sve VAR odluke na prvenstvu donošene isključivo iz centralizirane operativne sobe u Dallasu. Novi protokol, prvi put testiran na četvrtfinalnom susretu između Francuske i Maroka, uvodi primarnog i rezervnog VAR suca na svaki stadion do kraja turnira. Na spomenutoj utakmici, Urugvajac Leodan Gonzalez i Nikaragvanka Tatiana Guzmán bili su spremni preuzeti kontrolu. Njihova uloga nije mijenjati kriterije za intervenciju, već služiti kao hitna zamjena. Dallas ostaje glavni VAR centar, no u slučaju tehničkog kvara ili prekida komunikacije, lokalni tim trenutno preuzima kompletan proces video provjere.

Tehnička nužnost u sjeni kontroverzi

Iako FIFA službeno tvrdi da je promjena "operativne prirode" i služi kao zaštita od tehnoloških zastoja, ona dolazi u trenutku ogromnog pritiska na suce. Odluke poput poništenog gola Egiptu protiv Argentine, koji je izazvao optužbe za namještanje, ili poništavanje izjednačujućeg pogotka Joška Gvardiola protiv Portugala nakon provjere "otkucaja srca" lopte, stvorile su atmosferu nepovjerenja. Prisutnost sudaca na stadionu osigurava da se utakmica može nastaviti bez dugih prekida, čak i ako veza s centralom zakaže.

Ovim potezom krovna nogometna organizacija želi minimalizirati rizik da tehnologija, umjesto da pomaže, postane izvor skandala u najvažnijim utakmicama turnira.