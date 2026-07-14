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Stigla i potvrda: Vatreni su najoštećeniji na SP-u, pogledajte ove podatke

Stigla i potvrda: Vatreni su najoštećeniji na SP-u, pogledajte ove podatke
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Foto: Kumala/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Suci su u promatranim susretima čak 35 puta posezali za VAR provjerama

14.7.2026.
10:36
Sportski.net
Kumala/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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VAR je uveden kako bi nogomet učinio pravednijim, no rasprave o njegovoj primjeni i dalje traju. Nova analiza skupine NetSI Sport sa Sveučilišta Northeastern, koja je obuhvatila 97 utakmica Svjetskog prvenstva, pokazala je zanimljive trendove.

Suci su u promatranim susretima čak 35 puta posezali za VAR provjerama zbog prekršaja, što je više nego na SP-u 2022. (26 intervencija) i 2018. godine (22).

Najviše razloga za slavlje nakon VAR odluka imali su Meksiko i Argentina, dok se Hrvatska našla na suprotnoj strani statistike. "Vatreni" su s 6,5 odluka na svoju štetu na 100 prekršaja među reprezentacijama koje su najčešće izvukle deblji kraj.

Iza Hrvatske slijede Iran (5,4) i Katar (5,1).

Ipak, istraživači upozoravaju da brojke same po sebi ne dokazuju sudačku pristranost. One samo pokazuju koliko je puta VAR promijenio ili potvrdio odluke povezane s prekršajima.

Unatoč tome, podatak će zasigurno ponovno otvoriti rasprave među hrvatskim navijačima, koji su se prisjetili nekih ranijih spornih situacija na velikim natjecanjima.

VarSvjetsko Prvenstvo 2026.
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