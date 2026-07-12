Želite dio travnjaka s finala Svjetskog prvenstva? FIFA ga prodaje, a cijena nije mala

FIFA je pronašla još jedan način zarade tijekom Svjetskog prvenstva. Krovna svjetska nogometna organizacija odlučila je navijačima ponuditi priliku da kupe dio travnjaka na kojem će se 19. srpnja odigrati finale na stadionu MetLife u New Jerseyju.

Na službenoj FIFA-inoj internetskoj trgovini komadić travnjaka prodaje se po cijeni od 450 američkih dolara. Svaki uzorak trajno je sačuvan u prozirnom akrilnom kućištu koje dolazi s USB memorijom i certifikatom autentičnosti, a predstavljen je kao ekskluzivan kolekcionarski predmet.

"Posjedujte autentičan dio nogometne povijesti – originalni komadić travnjaka s finala Svjetskog prvenstva 2026., trajno sačuvan u vrhunskom akrilnom kućištu. Svaki primjerak sadrži originalni dio travnjaka s finalne utakmice i predstavlja jedinstven kolekcionarski predmet koji obilježava jedan od najvećih sportskih događaja na svijetu", navodi FIFA u opisu proizvoda.

Organizacija ističe kako proizvod dolazi u luksuznom pakiranju s potvrdom autentičnosti, a namijenjen je kolekcionarima, navijačima i zaljubljenicima u nogomet.

Komadići travnjaka moći će se isporučivati samo na adrese u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama, a dostava će započeti tek nakon odigravanja finalne utakmice.

Ova ponuda dolazi u trenutku kada su igrači i treneri tijekom prvenstva više puta kritizirali kvalitetu travnjaka na stadionu MetLife, koji tijekom NFL sezone koristi umjetnu podlogu za utakmice New York Giantsa i New York Jetsa.

Osim travnjaka, FIFA je izazvala pozornost i visokim cijenama ulaznica za finale. Najskuplje standardne ulaznice dosežu gotovo 33 tisuće dolara, dok VIP paketi s hranom i pićem stoje između 32.500 i 34.500 dolara.