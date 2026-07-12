Haaland nakon ispadanja poslao moćnu poruku: 'Sagradili smo nešto veliko, ovo je tek početak'

Prazni smo nakon poraza od Engleske, ali ne i ukupno nezadovoljni, izjavio je norveški nogometaš Erling Haaland nakon što je njegova reprezentacija poražena s 1-2 od Engleske u četvrtfinalu.

Norveška je vodila na susretu, ali je na kraju poražena poslije produžetaka čime je završila priča o najugodnijem iznenađenju na prvenstvu.

„Puno toga posebnoga se dogodilo na ovom prvenstvu. Pobjeda protiv Brazila je zaista posebna. Nama je ovo bilo nevjerojatno putovanje, a najbolja je stvar u svemu što smo Norvešku stavili na važno mjesto na nogometnoj karti. Svašta smo proživjeli, bio je ovo veliki emocionalni vrtuljak i tko zna kada će nam se slegnuti svi dojmovi“, komentirao je Haaland koji je prvenstvo okončao sa sedam golova.

Trenutačno su ispred njega Lionel Messi i Kylian Mbappe, obojica s osam pogodaka, ali njihove reprezentacije još su u igri na prvenstvu.

„Nikada u nogometnoj karijeri nisam imao iskustvo kao što je ovo na SP-u, moje najluđe nogometno putovanje. Bilo je divno i svi smo zajedno ponosni. Vjerujem da i naši Norvežani cijene sve što smo postigli. Nestvarni su tjedni iza nas, a utakmice protiv Brazila ili Engleske su pokazale da uistinu pripadamo samom svjetskom nogometnom vrhu. Sagradili smo nešto veliko i sada to moramo zadržati. Ovo je bio početak jedne nove, nadam se velike ere norveškog nogometa. Naša generacija je fantastična“, zaključio je Haaland koji se nije osvrnuo na dvojbenu situaciju kod prvog engleskog gola kada je lopta potencijalno udarila kabel koji drži kameru.